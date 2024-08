Vibonese, arrivano gli incontri ufficiali. Il ds Meli: «Domenica c’è la Coppa Italia. Mercato? Vediamo come si evolvono gli ultimi giorni»

Buon test per la Vibonese ieri che, allo stadio Luigi Razza, batte 2-0 il Soriano in amichevole con un gol per tempo. A sbloccare il punteggio è il centravanti Pietro Terranova che, al ventiduesimo minuto, trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo sul compagno Berardi. Nella ripresa invece, al decimo minuto, a raddoppiare è il nuovo acquisto Alagna. Era l’ultima amichevole pre-campionato dal momento che domenica prossima il club rossoblù scenderà in campo per la prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia contro la Reggina.

Squadra carica di lavoro

Nel post gara si è espresso il direttore sportivo Ettore Meli, consapevole che la strada ancora è lunga e per questo tiene i piedi ben saldi a terra: «Come tutte le amichevoli del calcio di agosto ci sono state cose buone e cose meno buone. Siamo comunque consapevoli che la squadra è carica di lavoro vista la mole di allenamento in questo mese di ritiro pre-stagionale e dunque non è ancora brillante. Nonostante questo, però, posso dire che la mano di mister Facciolo si comincia a vedere».

Iniziano gli impegni ufficiali

Come detto, per la Vibonese adesso iniziano gli impegni ufficiali, a partire da quello di domenica in Coppa Italia: «Oggi comincia la settimana tipo – continua Meli – per preparare la prima gara ufficiale contro la Reggina. Dobbiamo innanzitutto stare sereni e tranquilli e cercare di fare il meglio possibile». Capitolo campagna acquisti: «Il mercato è imprevedibile, vediamo come si evolveranno gli ultimi giorni e cosa può uscire di interessante. Noi rimaniamo attenti a ogni situazione ma, di certo, non prenderemo solo per il gusto di prendere».