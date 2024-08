Terza Categoria, Pasquale Fuduli nuovo allenatore del San Calogero Calimera

Il 37enne è un ex calciatore professionista che nel corso della sua carriera ha militato in squadre di serie B e C

Sarà Pasquale Fuduli l’allenatore della prossima stagione calcistica del San Calogero Calimera. L’ufficializzazione del nome, su cui c’era tanto attesa, è arrivata nei giorni scorsi a seguito di un incontro tra il professionista e la dirigenza rossoceleste.

Pasquale Fuduli, 37 anni, originario della vicina Mileto, è un ex calciatore professionista, che nel corso della sua carriera ha militato in squadre importanti di serie B e C. In particolare, ha vestito le maglie del Perugia in serie B e C, del Gubbio, Sambenedettese, Cassino e Macerata in serie D. Sedutosi in panchina in veste di allenatore è stato responsabile del settore giovanile della Vibonese e del Capo Vaticano. Successivamente ha fatto parte dello staff tecnico della Rombiolese in prima categoria e della Gioiese in Serie D.

È un nome di peso quello che ha tirato fuori dal cilindro, per la panchina, il presidente Tonio Mazzitelli, determinato più che mai a non lasciare nulla di intentato e a centrare senza patemi d’animo l’obiettivo del salto di categoria il prossimo anno. La terza categoria, non fa mistero l’ambiente rossoceleste, sta molto stretta, pertanto si punta ad una immediata risalita nelle piazze che contano. Tra l’altro, nel 2026 cadrà il cinquantenario del club e lo si vorrà festeggiare nel migliore dei modi in situazioni più consone al suo blasone e alla sua storia.