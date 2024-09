Volley, nuovo arrivo in casa Todosport Vibo: la squadra accoglie Giuliana Canzonieri

L’atleta arriva da Palermo e nonostante la giovane età vanta esperienze in Serie C e Serie D: «Spero di poter crescere e dimostrare tutto in campo»

Ancora un arrivo in casa Todosport: il direttore sportivo Ceraso ha piazzato il terzo colpo in entrata. Vestirà la casacca arancio blu la palleggiatrice Giuliana Canzonieri.

L’atleta arriva da Palermo e nonostante la giovane età vanta esperienze in Serie C e Serie D. Canzonieri approda a Vibo Valentia con il chiaro intento di fare bene e ripagare la fiducia che la società vibonese ha riposto in lei. Ecco le sue prime dichiarazioni: «Sono una ragazza molto grintosa, sia in campo che fuori, e nutro un amore infinito per il mio sport. Reduce da anni difficili, ho fatto un salto di squadra in squadra. Spero di poter trovare la mia stabilità e soprattutto di poter avere sia una crescita tecnica che psicologica. Non è mio solito fare pronostici, preferisco lavorare duramente per ottenere il massimo dei risultati e dimostrare tutto in campo. Sono contenta di essere stata scelta dalla Todo Sport e spero di poter fare una bella stagione insieme».

Intanto ieri sera, presso il Palazzetto dello sport di Vibo Valentia, sito in località Moderata Durant, vecchie e nuove ragazze si sono ritrovate per un incontro conoscitivo con tutta la dirigenza. Oggi partirà la preparazione.