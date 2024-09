Coni Vibo, Michele La Rocca nominato delegato provinciale: «Ci attendono grandi sfide»

Il Comitato regionale del Coni Calabria ha ufficializzato il nuovo delegato provinciale per Vibo Valentia. A succedere a Bruno Battaglia, dimissionario per motivi personali, è stato chiamato Michele La Rocca, giornalista e avvocato con una lunga esperienza nel mondo dello sport. «La nomina – hanno fatto sapere dal Coni in una nota ufficiale – è avvenuta durante il Consiglio regionale del Coni Calabria del 10 agosto 2024, presieduto da Maurizio Condipodero. Il nuovo delegato ha espresso la sua gratitudine al presidente e al suo predecessore, sottolineando l’importanza di questo incarico e «l’impegno a portare avanti un lavoro proficuo per lo sport vibonese».

«È un momento molto importante – ha dichiarato La Rocca -. Ringrazio il presidente Condipodero per la fiducia accordatami. Sono consapevole delle sfide che ci attendono, in particolare per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, un tema cruciale per lo sviluppo dello sport nel nostro territorio». Condipodero, a sua volta, ha espresso grande soddisfazione per la nomina di La Rocca, sottolineando le sue competenze e la sua passione per lo sport. «Sono certo che Michele La Rocca saprà svolgere al meglio questo ruolo, dando un contributo importante alla crescita dello sport vibonese», ha affermato il presidente del Coni Calabria.