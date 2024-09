Volley, per la Todosport prove di campionato nel test amichevole disputato a Crotone

Nello scorso fine settimana la Todosport ha effettuato il primo allenamento congiunto dopo due settimane di preparazione. Le ragazze di coach Vito Iurlaro hanno giocato quattro set a Crotone, contro la squadra pitagorica che disputerà il prossimo campionato di Serie B1. Un buon test che ha dato delle indicazioni al coach e alla dirigenza vibonese, considerando soprattutto il valore delle avversarie.

«Sono veramente contento – afferma Iurlaro – per come le ragazze hanno affrontato questo primo importante incontro, contro delle avversarie molto più esperte e abituate a calcare dei palcoscenici importanti. Tutte coloro le quali sono state chiamate in causa hanno dato il meglio di loro stesse, sintomo importante che mi fa capire che il gruppo si sta formando. Per ora mi posso ritenere soddisfatto e riprenderemo il nostro lavoro in vista del campionato».

Manca ancora un tassello per chiudere il roster: «Con il nostro ds stiamo monitorando il mercato e non abbiamo fretta perché non dobbiamo commettere errori. Speriamo di chiudere nei prossimi giorni in modo da poter lavorare e perfezionare i nostri schemi», assicura infine.