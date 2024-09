Una buona Vibonese a Locri conquista la prima vittoria stagionale, mister Facciolo: «Faccio fatica a dire cosa non mi è piaciuto»

La Vibonese trova finalmente la sua prima vittoria stagionale e lo fa sul campo del Locri. I rossoblù, infatti, si impongono sulla formazione amaranto, allenata da mister Scorrano, con il punteggio di finale di 0-1 grazie a un gol, arrivato all’alba della mezz’ora della ripresa, dell’attaccante Pietro Terranova dopo una gara tutto sommato ordinata e ben interpretata dai ragazzi di mister Facciolo. Con questa vittoria, i ragazzi di mister Facciolo salgono a quota 4 punti in classifica dopo tre giornate di campionato

Raccolti i frutti nella ripresa

Mister Facciolo nella conferenza stampa post-partita: «Nel primo tempo abbiamo giocato un buon calcio, creando quattro o cinque situazioni pericolose, ma come spesso ci succede in questo avvio di campionato, ci manca la cattiveria sotto porta. Nel complesso comunque la squadra ha rischiato poco palleggiando quando doveva palleggiare, e accelerare quando doveva farlo. Chiaramente questo metteva in difficoltà il Locri, poi nella ripresa abbiamo raccolto ciò che avremmo dovuto raccogliere già nel primo tempo. Oggi faccio fatica a dire cosa non mi è piaciuto». E ancora: «Il Locri ha giocatori importanti e arrivava da due vittorie su due in campionato, dunque non era facile venire qui e prendere, per lunghi tratti, il pallino del gioco. Sono soddisfatto anche dal punto di vista tecnico-tattico perché, in settimana, abbiamo studiato e visto le partite della squadra amaranto e dunque sapevamo dove potevamo fare male alla squadra di Scorrano. Abbiamo fornito i due davanti e, sulla corsia di destra, siamo stati bravi a creare ed essere pericolosi». Per la Vibonese, adesso, l’impegno casalingo contro il Pompei.