Volley femminile, Tonno Callipo vince 3-0 all’esordio in B2 contro l’Orlandina. Coach Boschini: «Approccio eccezionale delle ragazze»

La Tonno Callipo domina e vince all’esordio contro l’Orlandina Trevieffe con un netto quanto significativo 3-0. La squadra del presidente Callipo, tra le mura amiche del PalaValentia, ricomincia da dove aveva lasciato, ed ottiene una storica vittoria nel suo primo torneo di B2. La formazione siciliana parte avanti nei primi due set, ma è un fuoco di paglia. Le ragazze di coach Boschini non ci mettono molto a carburare ed a dimostrare di aver cambiato sì la categoria ma di essere altrettanto determinate nel cercare la vittoria.

In un PalaValentia caloroso, animato dalla Fossa Giallorossa, coach Boschini schiera soltanto due pilastri della scorsa stagione, il capitano Denise Vinci e la super centrale Camilla Macedo. Entrambe risulteranno tra le migliori. Il capitano Denise anche top scorer del match con ben 17 punti, finalizzando spesso con colpi di classe. La gigante brasiliana parimenti condisce la solita prestazione tutta grinta e determinazione, con 10 punti (78% in attacco e 3 muri) che abbelliscono la performance personale e risultano spesso decisivi nell’allungare nel punteggio.

Applausi non solo però per due delle sei riconfermate, anche il resto della nuova squadra ha dato un saggio della propria forza, ognuna nel rispettivo ruolo. Come la schiacciatrice Cammisa: 14 punti e ben 4 ace, o Bellanca 13 punti (con 2 muri), terza giocatrice in doppia cifra, in totale a referto saranno in quattro. E ancora Rizzo spettacolare nelle sue fast; l’esperto libero Quiligotti col 45% di ricezione positiva e la palleggiatrice Curti, 4 punti e abilità in regia. Si sono riviste per qualche cambio anche Martina Vinci e Milazzo.

La partita

Boschini schiera all’inizio la diagonale Curti-Bellanca; Rizzo e Macedo al centro, Cammisa e Denise Vinci in banda, libero Quiligotti. Deve inseguire in apertura la Tonno Callipo (0-3, 1-4), che forse sente un po’ la tensione dell’esordio nel nuovo torneo, complice anche la vivacità delle siciliane. Ma le ragazze di Boschini devono soltanto carburare e così entrano in partita con un punto di Curti (2-4), che di seconda sorprende la difesa avversaria.

Da qui in avanti si ammira la vera Tonno Callipo che, con calma e maturità, inizia a giocare da par suo ed a mettere palla a terra, anche con la vecchia guardia. Capitano e vice, Denise Vinci e Macedo infatti, danno il là alla rimonta giallorossa. Così Vibo passa avanti 7-4 con un muro della brasiliana e si procede con linearità fino al secondo ‘tempo’ che Fontanot è costretto a chiamare sotto 16-6, per tentare di fermare l’irruenza delle locali. Senza esito però. Si arriva sul 17-6 con un parziale di 9-0 per Vibo.

La palleggiatrice Curti varia bene il gioco chiamando in causa le sue bocche di fuoco: Bellanca, quindi Rizzo con studiate fast e dulcis in fundo la precisa Cammisa. Sul 18-7 con la solita Macedo, come sempre elettrica e trascinatrice sotto rete e non solo, coach Boschini dà spazio, al servizio, anche a Martina Vinci al suo posto e poco dopo, (sul 22-8), a Milazzo per Denise, altre due della vecchia guardia. Vibo deve soltanto gestire il gioco, che fa senza patemi con Cammisa in cattedra in chiusura di set con due dei tre punti finali.

Nel secondo parziale, dopo il 2-0 ospite, capitan Vinci e compagne prendono in mano le redini del match senza mollarle fino alla fine. La Tonno Callipo gioca bene e Trevieffe resiste soltanto fino al 6-6 con un attacco out di Bellanca. Poi è un monologo giallorosso e la Tonno Callipo chiude sul 25-15 con un ace di Curti.

Nel terzo set parte meglio invece la Tonno Callipo rispetto ai giochi precedenti ma dopo il 2-1 ed il 3-3, anche questo set prende subito la direzione voluta da Vibo.

A nulla possono i time out ospiti. Orlandina non regge il ritmo nonostante la buona volontà e la verve di Marika Costabile (migliore loro realizzatrice, con 9 punti), è Vibo infatti a marcare ancora il divario con Bellanca, Rizzo e la solita Denise che chiude set ed incontro (25-17).

Le parole di Coach Boschini

«Chiaramente siamo alla prima di campionato e quindi è normale che ci sia ancora qualcosa da sistemare. Lo dicevo anche alla mia vice Pellegrini che una base solida c’è, dobbiamo lavorare sui dettagli in modo da non lasciare nulla al caso. Poi è altrettanto chiaro che dall’altra parte c’è comunque sempre un avversario che vuole vincere, tanto quanto vogliamo farlo noi. Però direi che l’approccio delle ragazze è stato eccezionale e non è mai facile partire. Nel complesso abbiamo fatto bene, possiamo fare sicuramente molto meglio ma appunto c’è tutta una stagione davanti, quindi non posso essere preoccupato adesso di qualche piccola cosa. Ovviamente condividerò il tutto con il mio staff per individuare quali sono le aree sulle quali intervenire maggiormente».

Una vittoria che rafforza le certezze delle giallorosse e che mostra al tempo stesso margini di miglioramento. «Grandissimi margini direi – sottolinea Boschini -, sta a noi capire dove e come farlo. Ci vorrà tempo, non si fa dall’oggi al domani, però costruendo un percorso di lavoro insieme alle ragazze, spero con tutto lo staff che riusciremo a portare la Tonno Callipo dove ci siamo prefissati».

Domenica, invece, la Tonno Callipo farà visita al Gioiosa Jonica. «Non le ho ancora studiate, quindi non so bene cosa aspettarmi. So che hanno perso alla prima giornata contro Terrasini ed alla seconda hanno riposato. Dal roster ho visto che è una squadra molto giovane, quindi avranno tanta energia, bisogna capire il livello tecnico generale. La studieremo per una valutazione di quelle che potrebbero essere le difficoltà che potremmo incontrare. Comunque dal canto nostro dovremo lavorare soprattutto su di noi, cercando di migliorare il gioco e tutte quelle situazioni in cui sappiamo di doverlo fare».

E sul pubblico vibonese coach Boschini ha commentato: «Assolutamente un pubblico fantastico e meraviglioso! Vorrei – sorride – ce ne fosse ancora di più perché questa squadra se lo merita così come se lo meritava quella dell’anno scorso, ma questa ritengo ancora di più perché gioca veramente molto bene insieme. Personalmente non vedo l’ora che questo Palazzetto si riempia completamente perché sarebbe un valore aggiunto per la nostra squadra».

Il tabellino

TONNO CALLIPO VV – TREVIEFFE ORLANDINA 3-0

(25-11, 25-14, 25-17)

TONNO CALLIPO: Curti 4, Bellanca 13, Rizzo 7, Macedo 10, D.Vinci 17, Cammisa 14, Quiligotti (L – pos 45%, prf 30%), M.Vinci, Milazzo. Ne: Otta, Salimbeni, Darretta (L2), Rustani. All. Boschini

ORLANDINA: Bernardi 3, Bravin, Andreula 3, Silvestre 6, S.Costabile 6, M.Costabile 9, Ferraro (L). Ne: Lazzara (L2), Martinelli, Gammeri, Stella, Alberto, Schepis, Rispoli. All. Fontanot

Arbitri: Pampalone e Pinzone di Palermo.

Note: durata set 22’, 24’, 25’. Vibo: ace 6, bs 4, ric. 45% (pos), 28% (prf); attacco 49%, muri 9, errori 15. Orlandina: ace 2, bs 5, ric. 54% (pos), 16% (prf), attacco 22%, muri 4, errori 10.