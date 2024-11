La Bulldog Vibo continua a macinare risultati: successo per l’Under 15, vincono anche Under 16 e Under 17 Elite

Altro fine settimana positivo per la Bulldog Boys che continua a macinare gioco, risultati e vittorie in tutte le categorie di propria competenza. I bulldoghini, infatti, confermano ancora una volta le loro grandi potenzialità come dimostra il terreno di gioco inconfutabile giudice di risultati. Dopo il bel successo degli Under 10 di qualche settimana fa alla Catanzaro Champions Cup, ecco la continuità di risultati nelle alte categorie.

Weekend positivo per la Bulldog Boys

Innanzitutto, con la vittoria dell’Under 15, si chiude positivamente un grande weekend per la Scuola calcio vibonese, sempre più punti di riferimento del panorama provinciale. Il bottino è di tre vittorie e una sconfitta. L’Under 14 Elite, invece, rientra da Gallico con una sconfitta per 3-1 contro la capolista Reggina, ma con la consapevolezza che il gruppo sta crescendo e le partite che verranno saranno un banco di prova per mettere qualche importante punto in classifica. Quanto all’Under 15 provinciale, come detto, bella vittoria contro i pari età del Sant’Onofrio sul rettangolo verde del Marzano, a Vibo Marina. Larga vittoria e rotazione completa di tutti gli effettivi a disposizione.

Centra la vittoria nel campionato Elite anche l’Under 16, che a Crotone batte la formazione locale dell’Union Kroton, dominando in lungo e largo il match ma divorando tante occasioni da gol. Da segnalare l’ingresso in campo di ben sette ragazzi classe 2010 che hanno ben figurato in campo, a testimonianza di come il progetto giovani stia acquisendo sempre più valore e concretezza.

Infine l’Under 17 batte a domicilio il Francavilla Angitola di mister Pungitore, nel big match di giornata. Prova importante dei ragazzi gialloneri che mostrano i muscoli in trasferta e si prendono l’intera posta in palio, mantenendo il primo posto in classifica. Ora settimana intensa di allenamenti per le quattro categorie della Bulldog Boys per preparare nel migliore dei modi gli impegni del prossimo weekend.