Volley Under 18, Pizzeria Schiavello travolge Chiaravalle per 3-0

Vittoria netta per le ragazze della Pizzeria Schiavello che superano con un secco tre a zero il Chiaravalle. Ottima priva di squadra per la formazione Under 18 di Claudio Torchia, che non ha sofferto nel corso della gara, comandando dall’inizio alla fine il gioco. Alle avversarie va dato il merito di aver tenuto il campo nel secondo set, che a differenza del primo e del terzo è stato più combattuto ed avvincente. Le locali invece hanno dimostrato grande concentrazione e tenuta mentale, anche nei set vinti in maniera netta e facile. Segno questo di una crescente maturità che fa ben sperare.

Il tabellino

Pizzeria Schiavello 3 – Chiaravalle 0

Progressione set: 25/7 – 25/19 – 25/9

Pizzeria Schiavello: Barbuto A, Barbuto C., Barbuto G, Carpinelli, La Grotteria, Lopez, Piccione, Polverino, Romano.

Chiaravalle: Arena, Celia, Cortese, Costa, Donato, Santoro, Sestito, Vecchio, De Giorgio.

Arbitri: Simone De Nisi e Francesco Petracca.

Vibo Valentia