Operazione risalita per la Vibonese che ha ritrovato vittoria e gioco, il difensore Germinio: «Riacquisiti quei princìpi che ci hanno contraddistinto»

Si è aperto col botto il 2025 per la Vibonese che, davanti ai propri tifosi, inaugura l’anno nuovo strapazzando la Nissa per 4-0 (nella diciottesima giornata del campionato di Sere D, ovvero la prima di ritorno) e ritrovando la vittoria che mancava da due turni. Una reazione importante e che rilancia le ambizioni del club rossoblù il quale, al momento, è in piena rincorsa per ritornare nelle zone di vertice che sono poi quelle di sua competenza. Un poker che porta tre punti e gioco, con la squadra di Facciolo che sembra aver ritrovato anche lo smalto che l’ha contraddistinta nella prima metà del girone d’andata, e questo potrebbe essere un dettaglio fondamentale.

«Uno smalto ritrovato»

Tra i marcatori nel poker rifilato ai siciliani rientra anche Gabriele Germinio che sigla un gol importante negli equilibri della gara e trova anche la gioia dell’esultanza. Proprio il giocatore (80 presenze in Serie D tra Rende e Foggia): «Eravamo lì su calcio d’angolo e la palla è rimasta nei pressi dell’area di rigore. Sul conseguente cross ho provato a coordinarmi nel miglior modo possibile e devo dire che è andata bene. Non ho mai fatto tanti gol nella mia carriera ma questo è un aspetto che sto cercando di migliorare e soprattutto quest’anno, con la fiducia che sento nei compagni, posso farlo». Ritrovata la vena realizzativa, ciò che non si deve perdere di vista però è un altro dettaglio: «Non bisogna perdere di vista l’obiettivo principale che è quello di non prendere gol perché la compattezza di una squadra, soprattutto a livello difensivo, si vede nel lungo tratto. Intanto siamo contenti per aver ritrovato il clean sheet». Il difensore analizza poi la vittoria, la quale ha un peso specifico prezioso: «Era importante vincere perché venivamo da un periodo opaco, ma siamo scesi in campo con il piglio giusto, ritrovando quei princìpi che in precedenza sono stati la nostra forza, tra cui l’intensità».

Il Sambiase all’orizzonte

All’orizzonte però c’è il delicato big match, tutto calabrese, in casa della sorpresa Sambiase. la neopromossa compagine sambiasina, infatti, sta stupendo tutti quanti e occupa attualmente il secondo posto in classifica, a meno uno dalla vetta. Ma soprattutto, i giallorossi sono reduci dalla sorprendete vittoria in casa della capolista Siracusa, candidata principale a vincere il campionato: «Il Sambiase vive un momento di forma eccezionale – continua Germinio – con numeri incredibili. Una squadra molto compatta e forte e i tanti risultati utili consecutivi che hanno messo in fila non sono un caso. Una squadra importante da affrontare in questo momento, ma noi ci giocheremo le nostre carte perché siamo lì, a ridosso dei vertici». E poi: «Queste sono le partite belle da giocare, e per un giocatore gare così calde sono il pane quotidiano».