Terza Categoria, Mileto travolge 7-2 Sorianello. 3-0 a tavolino in favore del Tropea nel big match di vertice contro la Zungrese

Perde ancora il Comprensorio Vibonese, stavolta in casa del Maierato per 3-1. Rinviata per maltempo Serra San Bruno-Pernocari: tutti i risultati e la classifica aggiornata

Riparte anche il campionato di Terza Categoria che scende in campo per la prima volta in questo 2025, in occasione della sua ottava giornata. La corsa verso la promozione è sicuramente competitiva, come dimostrano i diversi capovolgimenti di fronte in vetta alla classifica dove, a turno, si sono avvicendati Compr. Vibonese, Tropea e Zungrese. Il 2025, però, si apriva col botto dal momento che i riflettori erano tutti puntati sul big match Tropea-Zungrese, ovvero le due capoliste che erano appaiate a quota 16 punti.

Gli anticipi

A inaugurare il nuovo anno, comunque, sono stati i due anticipi del sabato che vedevano in scena da una parte Maierato-Compr. Vibonese e dall’altra Mileto-Real Sorianello. Cambia l’anno ma non le difficoltà palesate a fine 2024 per il Comprensorio Vibonese che, nel match inaugurale del 2025, cade a Maierato e mette a referto la sua terza sconfitta consecutiva e con dieci gol subiti. La squadra del presidente Anthony Lo Bianco rimane ai vertici ma deve ritrovare lo smalto di inizio stagione. Boccata d’ossigeno per il Maierato che ritrova i tre punti dopo cinque giornate. I bianco/blù alla fine riescono a fare bottino pieno grazie ai gol di Rizzo e Ventrice. In mezzo la momentanea rete del pareggio ospite firmata Purita. Nell’altro anticipo è festa in casa Mileto, con il club biancorosso che ha inaugurato il nuovissimo manto sintetico, e lo ha fatto in grande stile. Un impeto forte quello di Rascaglia e compagni che schiantano il Real Sorianello per 7-2. Le prime reti solcando l’immacolata erbetta sintetica portano i nomi di Sotira, Rascaglia, Contartese, Joel, Vardano e doppietta di Marasco. Notte fonda per il Real Sorianello ancora fermo a quota zero punti.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio della domenica, è il maltempo a farla da padrone con piogge battenti in tutto il territorio regionale e che hanno compromesso anche alcune partite in programma. In questo caso è Serra San Bruno-Pernocari a essere stata rinviata a data da destinarsi. In campo tutte le altre ma, come detto, l‘epicentro d’interesse era Tropea-Zungrese dal momento che il filo dell’equilibrio in vetta poteva essere spezzato dalle due capoliste, fino a questo pomeriggio appaiate in cima alla classifica. Alla fine a sorridere è la compagine di casa ma la gara è finita prima dei novanta minuti. Innanzitutto vantaggio locale con Mandaglio al 22’ pt ma, alla mezz’ora, il direttore di gara decidere di sospenderla e dare la vittoria per 3-0 a tavolino al Tropea dopo una presunta aggressione allo stesso direttore di gara da parte dei giocatori ospiti. E adesso la squadra in riva alla costa degli déi è prima da sola. Non si fanno male Paravati e Pannaconi che concludono il match sullo 0-0 e rimangono in zona playoff. Tre punti importanti per il Cessaniti che batte 2-1 la Serrese grazie alle reti di Nicolino e Cusa, in mezzo il momentaneo pareggio ospite.

Risultati

Serra San Bruno-Pernocari rinv.

Tropea-Zungrese 3-0 a tav.

Maierato-Compr. Vibonese 3-1

Mileto-Real Sorianello 7-2

Paravati-Pannaconi 0-0

Cessaniti-Serrese 2-1

Classifica

Tropea 19

Zungrese 16

Compr. Vibonese 15

Pannaconi 13

Paravati 12

Mileto 11

Serra San Bruno 11

Cessaniti 11

Pernocari 10

Maierato 8

Serrese 4

Real Sorianello 0

Prossimo turno

Compr. Vibonese-Tropea

Pernocari-Pannaconi

Cessaniti-Paravati

Real Sorianello-Maierato

Serrese-Mileto

Zungrese-Serra San Bruno