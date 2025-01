Kickboxing, la vibonese Fenix Academy fa incetta di medaglie al torneo internazionale di Treviso

Uno sport, quello del Kickboxing, che Paolo Lo Preiato ha saputo risollevare e far crescere in breve tempo nel territorio vibonese, con ancora ampi margini di crescita e sviluppo. L’ammirevole costanza e impegno dello stesso tecnico hanno fatto sì che tutto questo potesse avere un futuro e anche tante soddisfazioni. Da qualche anno, infatti, lo stesso Lo Preiato è il tecnico della Fenix Sport Academy, palestra di kickboxing punto di riferimento nel Vibonese. Negli ultimi anni molteplici sono state le soddisfazioni e le vittorie, l’ultima è arrivata proprio ieri a Treviso in occasione del Golden Glove, torneo internazionale Kickboxing.

La soddisfazione di coach Lo Preiato

Il team dei giovani atleti della Fenix, infatti, non ha sfigurato ma anzi si è fatto notare con belle prestazioni, sfociate in numerose medaglie. Grande è la soddisfazione dello stesso coach Lo Preiato: «Credo di poter dire che, a prescindere dai risultati ottenuti, questa per noi è stata una delle più belle performance della nostra storia. Match con atleti provenienti da ogni parte d’Europa, con i grandi atleti Fenix che hanno avuto in maggioranza la meglio vincendo gare dall’estrema difficoltà. Hanno dimostrato inoltre d’aver avuto uno sviluppo tecnico/caratteriale incredibile». A Treviso infatti su 11 atleti provenienti dalla palestra vibonese, sono arrivate ben 10 medaglie: «Nonostante alcune vicissitudini di irregolarità su errori arbitrali palesi e contestabili – continua Lo Preiato – con le dovute scuse da parte degli arbitri, abbiamo al collo 10 medaglie di diverse leghe. Ci sarebbe una storia dietro ogni atleta ma solo chi ha vissuto con noi le ogni dettaglio può esserne testimone».

11 atleti e 10 medaglie

Di seguito ecco riportati i risultati con le specifiche degli atleti. Insomma, ancora una volta la Vibo Valentia del kickboxing si conferma protagonista, e con la Fenix sempre più punto fermo: due medaglie d’oro portate a casa da Vittorio Baldo (cat. -70kg) e da Gurzì (cat. +60kg) che si impone contro un rappresentante croato; cinque invece le medaglie d’argento con Cacciatore (cat. -90Kg) che dopo aver battuto un connazionale, si impone anche sui rappresentanti della Slovenia e della Croazia. Argento anche per Camillo (cat. -69Kg), Meddis (cat. -80Kg), Porco (cat. -84Kg) e Caruso (cat. -70Kg); infine tre le medaglie di bronzo al collo di Morgese (cat. -74Kg), ⁠De Salvo (cat. -65Kg) e ⁠Gallucci (cat. -70Kg). A un passo dal podio D’Angelo, che chiude quarto nella propria categoria.