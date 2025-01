Prima Categoria: Sant’Onofrio unica vibonese a vincere, Piscopio impone il pari alla capolista Promosport

Soverato e Promosport chiudono in vetta il girone d’andata: è questa la principale notizia maturata nel pomeriggio della quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria, ovvero l’ultima del girone di andata. Si chiude dunque la prima metà di stagione e, per le compagini vibonesi in corsa, termina con un bottino agrodolce. Ecco come è andata l’intera giornata.

Tutti in campo domenica

L’ultima giornata del girone di andata si è giocata in contemporanea nel pomeriggio di domenica, nessun anticipo dunque. Come accennato, le due capoliste mantengono la vetta condivisa nonostante il doppio rallentamento. I biancorossi di mister sgrò, infatti, vengono fermati in casa abbastanza inaspettatamente dalla Sersalese. Ad acciuffare il pareggio è Criniti. Non ne approfitta e rallenta ancora la Promosport che viene fermata sul campo del Piscopio. I giallorossi infatti impongono lo 0-0 ai lametini, ma la zona play off rimane ancora lontana. Torna prepotentemente in corsa il Taverna che torna a vincere dopo due turni e si porta a sole due lunghezze dal primo posto. Partita all’insegna dello spettacolo quella contro il Prasar, battuto 3-2. Una doppietta di Cosentino e un gol di Marino regalano i tre punti ai biancorossi. Goleada del Bivongi che strapazza a domicilio la Stella Mileto.

In terra vibonese finisce 1-5 con doppiette di Salim e Tirotta e rete di Boigorri. Cade l’Asd Pizzo dopo le fatiche di mercoledì in Coppa Calabria. La squadra di mister Barbieri torna sconfitta da Montepaone per 3-2 e rallenta (ancora una volta) la sua corsa al vertice. Non bastano i gol di Filardo e Tripodi. L’unica squadra vibonese a vincere è stata il Sant’Onofrio che fa il blitz esterno sul campo del fanalino di coda Laureana. Decisiva, alla mezz’ora della ripresa, la rete di Naccari. La formazione santonofrese fa un passo avanti importante, allontanandosi dalla zona rossa. La Rosarnese cade 2-1 a Palermiti. Turno di riposo per il Fabrizia.

Classifica e risultati

Risultati: Soverato-Sersalese 1-1, Laureana-Sant’Onofrio 0-1, Taverna-Prasar 3-2, Piscopio-Promosport 0-0, Palermiti-Rosarnese 2-1, Real Montepaone-Asd Pizzo 3-2, Stella Mileto-Bivongi 1-5. Riposa: Fabrizia

Classifica: Soverato 28, Promosport 28, Taverna 26, Bivongi 25, Real Montepaone 24, Pizzo 23, Stella Mileto 19, Piscopio 18, Sant’Onofrio 17, Fabrizia 17, Rosarnese 16, Sersalese 14, Prasar 12, Palermiti 10, Laureana 9

Prossimo turno: Laureana-Asd Pizzo, Taverna-Rosarnese, Piscopio-Prasar, Palermiti-Sersalese, Fabrizia-Bivongi, Real Montepaone-Promosport, Stella Mileto-Sant’Onofrio. Riposa: Soverato