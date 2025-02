Promozione B, il San Nicola-Chiaravalle cade ma mette paura alla Virtus Rosarno. Sisi: «Gran primo tempo, nella ripresa abbiamo subìto la loro fisicità»

Una partita viva, intensa e ricca di emozioni quello allo stadio Giovanni Paolo II tra Virtus Rosarno e San Nicola-Chiaravalle. In occasione della ventesima giornata del campionato di promozione (girone B) la squadra di mister Domenico Sisi cade sul campo della capolista ma per lunghi tratti ha giocato alla pari e ha dato l’impressione anche di poter portare a casa l’intera posta in palio. Nel giro della prima mezz’ora di gioco, infatti, gli ospiti vanno addirittura sul doppio vantaggio grazie alle reti di Monteleone e Buzzi ma, pochi minuti più tardi, Ten Lopez dimezza lo svantaggio riaprendo la gara. Quest’ultima si riaccende definitivamente nella ripresa con il pareggio rosarnese di Lugli e, tre minuti dopo, ancora Ten Lopez firma doppietta e vittoria.

Le parole di mister Sisi

In esclusiva ai nostri microfoni, nel post gara, si è espresso il tecnico del San Nicola-Chiaravalle Domenico Sisi: «Abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione sia sul piano dell’intensità che su quello del gioco, giocando palla a terra e mettendo in grossa difficoltà la Virtus Rosarno. In seguito prendiamo gol forse nel nostro momento migliore su un rinvio di Stillitano, chiudendo la prima frazione sul 2-1 per noi. Nella ripresa Loro hanno avuto dalla loro parte cambi di livello e, a partire dal quarto d’ora, abbiamo subito la loro fisicità e di conseguenza il 2-2. Il pareggio ci ha tagliato le gambe e poco dopo il rigore fischiato dall’arbitro che a me sembrava fuori area, ma in ogni caso non commento la decisione perché il direttore di gara ha svolto un’ottima gara». E ancora: «Paghiamo ancora una volta l’inesperienza, ma anche un calendario che all’inizio è veramente difficile poiché incontriamo solo squadre di alta classifica».