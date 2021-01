La Vibonese contro la Juve Stabia con Murati a disposizione di Galfano – Video

Nella seconda giornata di ritorno, gara delicata per la squadra rossoblù che domenica alle 12.30 giocherà in Campania, avendo a disposizione un talento scuola Milan preso in prestito proprio dai rossoneri

Nella seconda giornata di ritorno, gara delicata per la squadra rossoblù che domenica alle 12.30 giocherà in Campania, avendo a disposizione un talento scuola Milan preso in prestito proprio dai rossoneri

Informazione pubblicitaria

La novità del sabato che precede la partita di Castellammare di Stabia, per la Vibonese, è rappresentata dal secondo volto nuovo del mercato invernale. Dopo l’esterno Fomov, il ds Condò mette a disposizione del tecnico Galfano il giovane centrocampista Emir Murati, classe 2000, italo croato, la scorsa stagione al Rende, fra i prospetti più brillanti delle giovanili del Milan, che lo manda a Vibo in prestito. Il neo acquisto, che aveva iniziato l’attuale stagione nella Pro Sesto, va così a occupare il posto lasciato libero da Prezzabile, con il quale è avvenuta la rescissione del contratto.

Domenica, allora, gara in Campania per la Vibonese. Contro la Juve Stabia si gioca alle 12.30 e all’ora di pranzo la squadra di Angelo Galfano proverà a interrompere il digiuno di vittorie. I rossoblù non ottengono i tre punti dallo scorso 2 dicembre. Guarda caso anche allora in Campania, contro la Casertana, in una gara di recupero (2-0 firmato da Berardi e Plescia). E proprio in un confronto infrasettimanale, di recupero, la stessa Casertana, mercoledì scorso, è andata a vincere, sempre, per due a zero, sul campo della Juve Stabia, ampliandone la crisi. Tre sconfitte di fila per le vespe e cinque turni senza vittoria. Dall’altro lato ecco una Vibonese che ha fatto sei pareggi nelle ultime sette giornate. Un solo punto separa le due squadre. I campani sono davanti alla squadra di Galfano, che ha visto assottigliarsi a 3 le lunghezze di vantaggio sulla zona play out. Bisogna guardarsi alle spalle e occorre ritrovare la strada dei tre punti.

Come sempre si farà affidamento sui gol di Vincenzo Plescia. Anche domenica Galfano dovrebbe dare fiducia a Berardi, a segno nella gara precedente contro la Cavese. Laaribi sarà a disposizione del tecnico, che invece dovrà rinunciare ancora a Statella e Pugliese. Fra la gara di Castellammare di Stabia di domenica e quella interna del turno infrasettimanale di mercoledì contro la Virtus Francavilla, la Vibonese deve trovare la forza per riprendere il volo in classifica.