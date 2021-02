Sant’Onofrio, al via la scuola bocce per ragazzi dai 6 ai 17 anni

Promossa e organizzata dall’Asd Aurora, iscritta alla Federazione italiana bocce del Coni

Prenderà il via domani, sabato 27 febbraio alle ore 15, nell’impianto sportivo bocciofila di Sant’Onofrio, la scuola di bocce per giovani tra i 6 e i 17 anni, sia donne e che uomini, promossa e organizzata dall’Associazione sportiva dilettanti Aurora bocce, iscritta alla Federazione italiana bocce del Coni. L’iniziativa riveste un carattere di unicità in ambito territoriale e, come chiarisce il Comune, «è orientata ad avvicinare i giovani ad uno sport che troppo spesso viene immaginato sia appannaggio di atleti in età matura e di genere maschile, mentre nell’Asd Aurora bocce si conta la presenza di atleti di genere femminile e giovanissimi che si distinguono nelle diverse gare di specialità che questo sport riserva». L’associazione dilettantistica vanta numerosi atleti che si sono distinti a livello regionale e nazionale di categoria, conquistando numerosi e ambiti trofei nell’ambito dei campionati di questa specialità. All’inaugurazione parteciperanno il responsabile regionale del settore giovanile Roberto Cevola, il coordinatore regionale Raffaele Brutto, i componenti della Commissione tecnica regionale Natalino Bilotta e Salvatore Franzè. Il sindaco e il delegato allo sport del Comune porgeranno i saluti di rito, «compiacendosi ancora una volta per la grande intraprendenza dell’Asd Aurora bocce e per i lusinghieri risultati sportivi e sociali».