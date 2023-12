Sant’Onofrio, il sindaco Pezzo e l’assessore Bulzomì ospiti del Parlamento europeo

Antonino Pezzo

L’Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio sarà ospite presso la sede del Parlamento europeo dal 4 al 6 dicembre. Il sindaco Antonino Pezzo e all’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Bulzomì potranno visitare e partecipare ad incontri di lavoro che si svolgeranno presso la sede di Bruxelles. «In particolare – si fa rilevare- gli amministratori del centro vibonese visiteranno il Parlamentarium, casa della storia europea e l’emiciclo che è il cuore vibrante della democrazia europea, dove i membri del Parlamento europeo si riuniscono durante le sedute plenarie, dove hanno luogo i dibattiti più ampi ed importanti. È inoltre la sede di voti storici che incidono sulle vite dei cittadini dell’Ue. Di notevole importanza, per i rappresentanti del Comune di Sant’Onofrio, sarà l’incontro con l’onorevole Denis Nesci e con il funzionario del Parlamento europeo sull’utilizzo dei fondi europei 2021-2027 per il Sud Italia. Da quest’ultimo incontro gli amministratori di Sant’Onofrio contano di poter discutere su un progetto strategico per il proprio paese».

