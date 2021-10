Bomba d’acqua a Tropea: tombini saltati e lungomare allagato -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Una “bomba” d’acqua si è abbattuta nella tarda mattina su Tropea. Nella cittadina turistica del Vibonese, “capitale” delle vacanze calabresi, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per liberare dall’acqua garage e seminterrati. Il violento nubifragio ha provocato diversi danni e disagi alla circolazione stradale. Nei pressi della villetta del cannone, in via Libertà, sono saltati i tombini, così come in altre zone.

La scalinata che dal centro storico conduce a Santa Maria dell’Isola è stata invasa da fango e detriti. Stessa situazione sul lungomare. Danni anche nella zona del porto. Completamente allagato il lungomare Raf Vallone.

Siamo, dunque, alle solite. Basta qualche pioggia e il territorio di Tropea mostra tutta la sua fragilità, frutto di mancati e adeguati interventi strutturali, messa in sicurezza, pulizia per tempo dei canali e degli scoli per l’acqua. Ed ora – come spesso negli ultimi anni – si fa la conta dei danni.

