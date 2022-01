Piove nel reparto Dialisi dell’ospedale di Vibo, i pazienti: «Secchi ovunque per raccogliere l’acqua» – Video

I dializzati ricoverati chiedono interventi urgenti per eliminare una volta per tutte la problematica: «È da un mese che va avanti questa storia»

Piove sul bagnato. Letteralmente. È quanto succede nel reparto Dialisi dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Nei locali siti al primo piano, l’acqua cade dal soffitto ormai da settimane. Ci si arrangia alla meno peggio con l’utilizzo di secchi dislocati qua e là. [Continua in basso]

La denuncia dei pazienti dializzati

La denuncia arriva proprio da alcuni pazienti, ma non solo, esasperati per le condizioni con le quali sono costretti a convivere. Addirittura qualche letto è stato spostato per evitare che venisse raggiunto dall’acqua. Una «situazione che va avanti così da circa un mese».

I disagi segnalati dai ricoverati

Nel reparto sono attualmente ricoverati oltre dieci pazienti, più il personale medico. Tutti obbligati a convivere con tale situazione di precarietà. «Un paio di giorni fa ci è stato comunicato che il problema era stato risolto – ci confidano – ma ad oggi ci ritroviamo con dei secchi a raccogliere l’acqua». Aver ripetutamente segnalato i disagi al personale sanitario pare sia sinora servito a poco. Intanto i malumori continuano a farsi più insistenti, soprattutto per chi deve combattere giornalmente la malattia in contesti limite: «È ora che qualcuno intervenga», l’appello che giunge dal reparto di Dialisi.