Vibo, centinaia di atleti al primo Memorial dedicato a Michelangelo Valente – Video

Una corsa amatoriale per le vie del centro cittadino per ricordare il vigile del fuoco di 53 anni, appassionato di corsa, stroncato da un male incurabile

Oltre duecento atleti hanno partecipato al primo memorial dedicato a Michelangelo Valente, il vigile del fuoco di Vibo Valentia prematuramente scomparso ad ottobre dello scorso anno. I concorrenti hanno disputato una corsa amatoriale a passo libero di circa 6 Km che si è svolta per le vie del centro. Al parco urbano il ritrovo dei manifestanti che hanno dedicato un momento di riflessione e preghiera nel ricordo di Michelangelo, appassionato di corsa. All’evento hanno preso parte familiari, amici e i colleghi del vigile del fuoco stroncato da un male incurabile all’età di 53 anni. La giornata è stata organizzata dall’Asd Conoscere Jonadi con il comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia ed il patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia. È stato il fratello Saro ad organizzare il memorial: «Ogni anno lo ricorderemo, perché Michelangelo era un uomo generoso, umile. La sua dedizione al lavoro e alla famiglia resterà per sempre – ha concluso Saro – un esempio per tutti noi». Al termine della gara si sono svolte le esibizioni di vari gruppi sportivi.