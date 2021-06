Plastic Free, domenica 20 giugno sarà ripulita la spiaggia di Sant’Irene

Domenica 20 giugno dalle ore 08,30 presso la spiaggia di Sant’Irene Briatico (VV) i volontari di Plastic Freesi troveranno ancora una volta a collaborare per continuare l’azione di sensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini sulla pericolosità dei rifiuti dispersi nell’ambiente. Sarà un’ulteriore occasione per lanciare un messaggio ancora più forte, affermando l’amore verso la Calabria e il suo territorio. Ma non è tutto, per questa prima data regionale, infatti, sono previsti più di dieci eventi organizzati in contemporanea in tutta la regione e dedicati alla pulizia e alla riqualificazione di luoghi storici e peculiari delle diverse città. In particolare, l’evento è sponsorizzato dall’azienda vinicola Ippolito 1845 che ha scelto di sostenere la causa.

Grandi e piccini potranno offrire il proprio supporto alla cura e alla tutela del proprio territorio. Compilando il forum sul sito dell’associazione Plastic Free https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20giu-briatico/ ci si iscrive ufficialmente all’evento, si usufruisce di una copertura assicurativa e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell’informativa anti-covid. Si consiglia di portare con sé dei guanti da giardinaggio, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dal Comune di Briatico , che si ringrazia per la collaborazione.