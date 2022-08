Meteo Calabria, dopo il caldo record piogge e calo delle temperature

di Salvatore Lia

Il pre-frontale africano che ha apportato valori molto elevati con oltre 40°C su alcune aree della Calabria sta ormai abbandonando la nostra Regione e il sud Italia. Aria fresca da Nord infatti, già nella giornata di oggi, sta causando un notevole calo delle temperature con venti a tratti forti di maestrale e locali piogge. Vediamo insieme le previsioni meteo per questo weekend. [Continua in basso]

Meteo sabato

Meteo sabato: nella giornata di oggi ci attendiamo tempo variabile su tutta la Regione con possibili piovaschi che interesseranno il comparto tirrenico e locali sconfinamenti fin verso le zone interne e relative aree joniche. Lungo le coste tirreniche avremo una giornata molto nuvolosa con possibili piogge da Praia a Mare fin verso Scilla con temperature in netto calo e valori intorno ai 27-29°C.

Lungo le aree joniche avremo ampie schiarite ma in un contesto comunque variabile con cieli a tratti molto nuvolosi e possibili piovaschi specie tra catanzarese e reggino tra cui Sellia Marina e Roccella. Temperature leggermente più elevate rispetto al settore tirrenico con valori localmente di 30-31°C ma anche qui sono previste in ulteriore calo. Venti perlopiù moderati o a tratti forti specie sul comparto jonico catanzarese e reggino e mari generalmente poco mossi o mossi in particolare il tirreno.