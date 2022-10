Urban nature, a Vibo l’evento di educazione ambientale del Wwf e Carabinieri Biodiversità

Una giornata per scoprire la natura nei parchi e nelle aree verdi cittadine. Anche quest’anno, il 9 ottobre, il sodalizio ambientalista Wwf in collaborazione con i Carabinieri Biodiversità promuove l’evento “Urban nature”. L’iniziativa nazionale punta a far conoscere, promuovere e incrementare la biodiversità urbana attraverso percorsi di educazione ambientale. [Continua in basso]

Urban nature a Vibo

Al contempo, l’occasione permette di comprendere il valore della natura, l’importanza della sua tutela per il benessere dell’uomo e degli animali. A Vibo Valentia l’iniziativa si terrà nel Parco delle Rimembranze con inizio alle ore 9.30. A coordinare l’evento, il personale Wwf sezione Vibo in sinergia con i carabinieri Biodiversità di Mongiana e il reparto a cavallo. La giornata, informano i promotori, prevede un ricco programma con l’accoglienza dei visitatori, guida alla scoperta della biodiversità urbana, attività ludiche per bambini. Inoltre verranno messe a dimora piante forestali autoctone e saranno illustrati i tradizionali strumenti di uso comune per il rilievo degli alberi in bosco. Concluderà l’evento un intervento musicale del maestro flautista Massaria. Ad arricchire l’iniziativa, la presenza di due cavalli di razza murgese del reparto Carabinieri biodiversità di Mongiana.

