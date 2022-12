Botti di Capodanno, il Wwf: «Uso irresponsabile». Nel Vibonese poche ordinanze di divieto

Un invito ad abbandonare la “tradizione” dei botti di Capodanno pericolosi per l’uomo e per gli animali. A lanciare l’appello, il Wwf Calabria: «La notte di San Silvestro, che saluta l’anno nuovo, è caratterizzata purtroppo dall’esplosione di botti di vario genere che rappresentano un pericolo non solo per gli stessi cittadini che ne fanno un uso irresponsabile (come provano i numerosi incidenti registrati, talvolta anche molto gravi), ma anche per gli animali, domestici e non, e per i bambini più piccoli. Ogni anno – evidenzia il sodalizio – si contano a centinaia i casi di cani che muoiono a causa della violenza delle esplosioni che provocano autentiche reazioni di terrore, addirittura infarti o fughe dalle abitazioni o dai giardini, con il rischio di essere travolti dalle auto. Analoghe reazioni di paura e di stress vengono riscontrate nei gatti, per non dire dei bimbi più piccoli, magari svegliati di soprassalto dal fragore dei botti. Non a caso sono sempre più numerose le amministrazioni comunali che in tutta Italia (quelle calabresi troppo poche a dire il vero) vietano l’uso dei botti per Capodanno». Nel Vibonese, tra i Comuni a vietare fuochi d’artificio e petardi: Vibo Valentia, Pizzo e Soriano. In più nelle scorse ore, artifizi pirotecnici per un peso complessivo di oltre cento chilogrammi sono stati sequestrati dalla Polizia nel Vibonese. Alla luce di ciò, il Wwf chiede un cambio di mentalità: «Invitiamo ad abbandonare questa vecchia e deleteria “tradizione”, come segno di responsabilità e di rispetto verso le creature più sensibili, riscoprendo un modo meno chiassoso e più consono ai tempi che stiamo vivendo per accogliere il 2023», chiosano i volontari.

