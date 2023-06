Efficientamento energetico, a Limbadi in arrivo fondi per 50mila euro: ecco cosa si farà

Un importante finanziamento è in arrivo per il Comune di Limbadi. Si tratta di contributi da usare per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Sono stati assegnati dal ministero dell’Interno – per ciascuno degli anni che vanno dal 2021 al 2024 – ai comuni sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018. Risorse volute, come detto, dal Viminale e poi confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Comune di Limbadi avendo una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, si è visto assegnare per l’anno 2023 un contributo pari a 50mila euro. Ieri, la Giunta comunale ha deliberato di prendere atto della concessione del finanziamento. E ha inoltre deciso come utilizzarlo, ossia per la manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, finalizzata all’efficientamento energetico ed allo sviluppo territoriale sostenibile. A tal proposito la Giunta guidata dal sindaco Pantaleone Mercuri ha deliberato anche di emanare un atto d’indirizzo al responsabile del servizio tecnico comunale e al Rup affinché siano predisposti i necessari e conseguenti atti per la realizzazione dei lavori: oltre a quelli previsti, anche «eventuali interventi ritenuti urgenti, indispensabili e non procrastinabili da parte del responsabile del servizio tecnico». I lavori, pena la revoca del contributo, dovranno essere iniziati entro il 15 settembre 2023, così come previsto dal decreto di finanziamento.

