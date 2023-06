Pizzo, tartaruga morta trovata sulla spiaggia nei pressi di località Porto Ada

Presentava un amo in bocca. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, è stato inviato un veterinario Asp

Una tartaruga della specie caretta-caretta è stata ritrovata morta da un cittadino lungo la spiaggia di Pizzo, in prossimità di località Porto Ada. L’esemplare presentava un grosso amo in bocca, utilizzato per la pesca del pescespada. Dopo il rinvenimento, è stato richiesto l’intervento della Capitaneria di porto che ha inviato sul posto un veterinario Asp.

