Pulizia aree verdi a Vibo, l’assessore Franzè: «Iniziative virtuose da parte dei volontari»

«Non posso che esprimere apprezzamento per tutte le iniziative di cittadinanza attiva che mirano alla tutela dell’ambiente ed alla sensibilizzazione della collettività su questa tematica fondamentale. Ma ovviamente resta fermo il ruolo della pubblica amministrazione, che in questo contesto, malgrado le note difficoltà, si sforza di garantire sempre il massimo del decoro e della pulizia delle nostre aree verdi». Così l’assessore con delega al Decoro del Comune di Vibo Valentia, Katia Franzè, interviene in merito ad una attività condotta da alcuni volontari dell’associazione Valentia nei giorni scorsi.

«Bene hanno fatto i ragazzi a sottolineare l’esigenza di un maggiore senso civico da parte di una fetta di popolazione che ancora non ha piena coscienza dell’importanza di tutelare un patrimonio comune come il Parco urbano di Vibo Valentia. A tal riguardo, però, corre l’obbligo di precisare che l’amministrazione comunale ha messo in campo le risorse necessarie, mezzi e operai, già dallo scorso mese di agosto procedendo ad una pulizia delle aree verdi. In questo contesto, grazie anche ad una sinergia portata avanti dall’assessore Vincenzo Bruni, si sta procedendo con la potatura e la pulizia straordinaria ad opera degli operatori, ed in collaborazione con la Ecocar per il ritiro dei rifiuti. Ma più di tutti mi preme sottolineare un aspetto, e mi ricollego all’attività dei volontari con un esempio: ad agosto a Bivona, e qualche settimana fa proprio lungo il viale del Parco urbano a Vibo, ho voluto coinvolgere i giovanissimi nelle attività di ripristino dei beni comunali e di pulizia delle aiuole. Un’attività che, sin dal mio insediamento, ho inteso promuovere in quanto la reputo importante al pari della pulizia stessa. Questi sono piccoli grandi esempi di come si possa far maturare una consapevolezza green fin dalle giovanissime generazioni, e sulle quali tutti noi puntiamo per giungere al completamento di un percorso virtuoso che ci conduca a vivere in una società più pulita, sana e consapevole».

