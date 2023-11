Rispetto degli animali, le associazioni Argo e Oipa incontrano gli studenti di Monsoreto

Il rispetto degli animali, dell’ambiente. Ma anche il rifiuto della violenza nelle sue diverse declinazioni. Sono questi i temi portati avanti dalle associazioni Argo e Oipa, attive da anni nel territorio vibonese, che si occupano anche di sensibilizzazione nelle scuole grazie al progetto “Bambini/animali: diversità, inclusione, protezione e rispetto”. L’obiettivo, rendono noto i due sodalizi, è quello di educare al rispetto e alla non violenza partendo proprio dalle nuove generazioni. Tra le tappe di questo percorso, anche la scuola di Monsoreto, frazione di Dinami: «Probabilmente – fanno presente i promotori- non possiamo cambiare il mondo ma possiamo contribuire al cambiamento». Da qui la creazione del progetto rivolto ai giovanissimi: «Crediamo che la nostra unica possibilità per un mondo migliore siano proprio le nuove generazioni. Da tempo, come Argo e Oipa, ci rechiamo – molto spesso con le nostre mascotte- nei plessi scolastici per trascorrere qualche ora con i bambini. Spieghiamo loro come ci si rapporta agli animali, come devono essere tenuti, cosa fare e cosa non fare. In che misura possiamo contribuire per alleviare le sofferenze. Certo, alcuni sono argomenti forti ma necessari». Visti i positivi riscontri, le associazioni sono pronte a fare un piccolo passo in più: «Ci aspettiamo che molte scuole iniziano a chiamarci sempre più per introdurre nel programma scolastico il rispetto verso gli animali».

