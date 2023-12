Tropea, oltre 700 studenti in campo per l’evento green “Puliamo il borgo” – Foto

Anche quest’anno, a Tropea, l’ultimo giorno di scuola è stato salutato dall’iniziativa “Puliamo il borgo – Mozziconi free” organizzata dal circolo Legambiente Ricadi, dal Comune di Tropea e dal locale Istituto d’istruzione superiore. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa si colloca nella storica campagna di Legambiente Puliamo il Mondo che, ogni anno, in tutta Italia, vede impegnati volontari, cittadini e scolaresche in una campagna di cittadinanza attiva a tutela dell’ambiente e del paesaggio. Il titolo dell’evento green, scelto dagli organizzatori per rendere omaggio alla cittadina tirrenica, quest’anno anche dalle Cinque vele di Legambiente, ha inteso focalizzare l’attenzione sulla tutela del territorio e al contempo lanciare un messaggio contro chi continua a inquinare. Gli studenti, i rappresentanti del Circolo Legambiente Ricadi e dall’amministrazione comunale di Tropea, si sono dati appuntamento in piazza Vittorio Veneto per dedicare l’ultimo giorno di scuola alla caccia ai mozziconi. Una giornata di educazione ambientale e di cittadinanza attiva ma, soprattutto, un modo garbato ed efficace per dire basta e per protestare contro il malcostume, ancora oltremodo diffuso, di buttare le cicche di sigaretta per terra.

«I mozziconi – sottolineano i promotori – sono uno dei rifiuti in assoluto più inquinanti che, attraverso questa pessima abitudine, oltre ad oltraggiare l’immagine dei nostri borghi, diventa anche un pericolo per la salute». L’iniziativa, molto partecipata, si è arricchita della presenza di circa settecento studenti dell’Istituto per i servizi turistici, del Liceo classico, del Liceo scientifico e dell’Istituto Alberghiero, accompagnati dagli insegnanti che insieme ai volontari hanno invaso le vie del centro storico del borgo di Tropea. Prima di dare il via alle attività di cittadinanza attiva, i ragazzi sono stati accolti dal sindaco Giovanni Macrì, dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli e dai volontari di Legambiente. Gli organizzatori, nel salutare i ragazzi, si sono soffermati sulle buone pratiche da adottare per tutelare l’ambiente, sui rischi alla salute derivanti da comportamenti scorretti e in particolare sugli effetti causati dai mozziconi. Saragò, Macrì e Cutuli hanno evidenziato, poi, la positività della collaborazione, oramai consolidata, tra Scuola, Comune e Legambiente, finalizzata a sensibilizzare gli studenti e porre le basi per i cittadini del futuro.

Il borgo tropeano è stato suddiviso in più aree in modo da diluire la presenza dei ragazzi e, nel contempo, a rendere efficace la loro attività. Per l’intera mattinata il centro storico si è colorato del giallo dei gilet indossati dai ragazzi, riportanti lo slogan “Stiamo lavorando per noi”. Si stima che ogni anno, in Italia, 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscano a terra a causa di comportamenti scorretti adottati dal 65% dei fumatori. Numeri enormi che devono far riflettere in considerazione dei danni causati all’ambiente anche per l’effetto delle sostanze chimiche che compongono questo rifiuto. Un mozzicone impiega in media dieci anni a decomporsi rilasciando nell’ambiente sostanze chimiche, alcune delle quali tossiche e cancerogene. Molti di questi rifiuti finiscono in mare con grave danno agli ecosistemi. Le condizioni meteo non hanno fermato i partecipanti i quali hanno raccolto numerosi sacchetti di mozziconi a riprova del persistere della pessima abitudine dei fumatori. Mozziconi free ha segnato un’ulteriore tappa nelle attività di sensibilizzazione, nella certezza che possa incidere significativamente negli stili di vita di quanti ancora si ostinano a sporcare e a deturpare l’ambiente. L’attività si è conclusa, come da consuetudine, con una zeppolata, organizzata dall’amministrazione comunale di Tropea e preparata dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero e da alcuni cittadini e commercianti.

