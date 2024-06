Il Municipio di Zungri

Il Comune di Zungri si appresta a dare il via a un importante progetto di riattivazione del processo depurativo del territorio, a seguito della grave criticità del sistema depurativo causata da eventi meteo avversi e dissesto idrogeologico. Dopo aver ottenuto un finanziamento di 450 mila euro dalla Regione Calabria, l’amministrazione comunale si è attivata per definire e approvare il progetto esecutivo di lavori e forniture necessario per l’intervento. L’intervento in questione prevede diverse fasi, dalla realizzazione di nuove infrastrutture all’acquisizione di aree e allacciamenti alla rete idrica, fino alla redazione di Piani di sicurezza e coordinamento per garantire la corretta esecuzione delle opere. Il responsabile unico del procedimento, l’architetto Pietro Ferraro, si occuperà di coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine l’intervento entro i tempi stabiliti.

In seguito alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile di progetto, si è proceduto all’approvazione finale dello stesso, con il budget totale per la realizzazione delle opere. Il finanziamento sarà impiegato principalmente per coprire i costi dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche necessarie per garantire la corretta esecuzione delle opere da realizzare. L’approvazione del progetto esecutivo segna un passo importante verso la risoluzione della criticità del sistema depurativo del Comune di Zungri e rappresenta un’impegno concreto dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e delle attività commerciali e agricole presenti sul territorio.