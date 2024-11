Come previsto l’intenso impulso instabile ha raggiunto la nostra regione e il territorio Vibonese nella giornata di ieri con piogge localmente moderate ma soprattutto con violente raffiche di vento che hanno causato anche locali disagi. Durante la notte trascorsa infatti si sono registrate raffiche molto intense e fino ai 75km/h a Tropea e 73 km/h a Pizzo Calabro, mentre purtroppo non abbiamo valori per le altre zone del territorio e in particolare delle aree interne. C’è da sottolineare però che il vento ha causato diversi disagi con alberi letteralmente sradicati e pali divelti sulla carreggiata nelle aree delle Serre e Mongiana, ma per fortuna senza danni a persone.

Venerdì perturbato con piogge sparse

Ecco però che, dopo un giovedì caratterizzato da una temporanea calma dal maltempo e dal forte vento, nella giornata di domani, un ulteriore impulso instabile raggiungerà nuovamente il territorio fin dal primo mattino con maltempo sparso e violente raffiche di vento.

Il maltempo si concentrerà soprattutto sul versante tirrenico con precipitazioni che localmente risulteranno anche abbondanti soprattutto tra il pomeriggio/sera con fenomeni che si estenderanno fin verso le aree interne.

Nuove violente raffiche di vento di tempesta

L’attenzione però si soffermerà nuovamente alla recrudescenza del vento: fin dal mattino infatti sono previste raffiche localmente di tempesta lungo il versante tirrenico con possibili valori che potrebbero raggiungere gli 80-90 km/h; attenzione però nuovamente lungo i crinali dei monti delle Serre dove a causa dei venti di caduta che si andranno a creare, saranno possibili raffiche oltre i 100 km/h con possibili disagi. Il tutto accompagnato da nuove mareggiate lungo le coste tirreniche più esposte con onde che potranno raggiungere i 4 metri di altezza.