Tempesta di vento nel Vibonese, decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e strade invase da rami e tronchi: disagi soprattutto sulle Serre

Notte di lavoro per vigili del fuoco e gruppi di Protezione civile: 16 gli interventi in provincia, non si segnalano danni a persone. Problemi anche lungo la costa

Il maltempo, con piogge e forti raffiche di vento, da ieri sta sferzando la Calabria. Quella appena trascorsa è stata una nottata molto impegnativa per i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere ostacoli e alberi divelti caduti sulle strade. Interessati dalle attività le province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

Nel Vibonese ben 16 gli interventi effettuati, due sono ancora in corso. La zona maggiormente interessata è Serra San Bruno. Al momento non si registrano danni a persone.

L’intervento della Prociv di Mongiana

Squadre del Gruppo di Protezione civile di Mongiana hanno coadiuvato i vigili del fuoco per far fronte alle decine di richieste di intervento per la rimozione di alberi caduti sulle strade a causa delle forti raffiche di vento nei comuni di Mongiana, Fabrizia, Arena e su Monte Pecoraro. Attualmente una squadra della Prociv di Mongiana si sta occupando del monitoraggio del territorio, tutte le strade sono libere e non si rilevano particolari criticità.

Disagi anche lungo la costa vibonese. In particolare, a Pizzo il lungomare è stato devastato da una mareggiata.

Nel Catanzarese sono stati portati avanti 59 interventi, 6 in atto e 34 in attesa. Le zone interessate sono Catanzaro e Lamezia Terme. Nel Cosentino, 50 interventi effettuati, 63 in attesa di espletamento. Tra le aree colpite: Cosenza, Rende e San Fili. Nel Crotonese i vigili del fuoco sono stati impegnati in località Poggiopudano.