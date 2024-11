Maltempo, Marina di Pizzo devastata dalla mareggiata: il lungomare come una zona di guerra – VIDEO e FOTO

Le onde hanno riversato sul lungomare massi anche di dimensioni considerevoli. Non è la prima volta che accade: 5 anni fa il molo Pizzamundi ne uscì spezzato in due

Il maltempo che da ieri ha colpito il Vibonese non ha interessato solo le zone di montagna. Lì il forte vento ha sradicato diversi alberi, particolari disagi si sono registrati nelle Serre dove i vigili del fuoco sono stati al lavoro tutta la notte. I danni però, persino di gravità maggiore, ci sono stati anche lungo la costa.

A Pizzo una mareggiata ha praticamente devastato la Marina.

Le alte onde sospinte dal forte vento hanno infatti scaraventato massi di piccole e medie dimensioni sul lungomare. E così il suggestivo borgo stamattina si è svegliato come dopo un bombardamento: sassi ovunque, per poter camminare bisogna schivarli. Transito con le auto pressocché impossibile.

Il risveglio alla Marina di Pizzo – Foto di Giorgio Zimatore

Non è la prima volta che accade. Puntualmente, con l’approssimarsi della stagione invernale, il mare avanza e spinge sul lungomare pietre anche di dimensioni considerevoli. Non si contano gli allagamenti e anche i danni ai moli. Nel dicembre 2019 il mare ha persino spazzato via un autentico simbolo del paese: la celebre passeggiata del molo Pizzapundi. Spezzato in due, il pontile è stato poi riaperto dopo quattro anni di interdizione al transito.