Sant’Onofrio, l’opposizione denuncia: «Territorio invaso dai rifiuti» – Foto

Per i consiglieri Arcella e Monardo «ancora una volta l’Amministrazione sta dimostrando un atteggiamento del tutto irresponsabile e distante dai bisogni dei cittadini»

«I cittadini sono esasperati perché da una settimana la raccolta dei rifiuti non viene effettuata e si ritrovano le proprie abitazioni invase dai rifiuti (umido-indifferenziato-vetro-carta) che potrebbero nuocere alla salute di tutto il nucleo familiare». A lanciare l’allarme sono i consiglieri comunali di minoranza di SantìOnofrio Pino Arcella e Giosuè Monardo, appartenenti al gruppo “Insieme per la Rinascita”.

Ancora una volta, spiegano, «il sindaco e l’intera Amministrazione stanno dimostrando un atteggiamento del tutto irresponsabile e distante dai bisogni quotidiani dei santonofresi. Invitiamo pertanto il sindaco e l’assessore competente ad assumersi le loro responsabilità e di adottare al più presto provvedimenti urgenti e risolutivi per alleviare e risolvere in maniera definitiva la condizione di emergenza che sta investendo la nostra comunità, anziché aumentare le tariffe. Ringraziamo i nostri concittadini che, come sempre anche in questa occasione dimostrano grande senso civico, pazienza e responsabilità».