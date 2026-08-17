Dopo il grande caldo le prime piogge: una tromba marina al largo di Vibo

VIDEO | Il vortice è comparso questa mattina davanti alla costa, proprio mentre cambia radicalmente lo scenario meteorologico dopo quasi due mesi di caldo e siccità. Tra la notte e martedì fenomeni intensi possibili nel Vibonese, con grandine e forte attività elettrica
Dopo settimane di caldo e instabilità pomeridiana sui rilievi, una perturbazione porterà fenomeni intensi soprattutto lungo il Tirreno. Possibili grandinate e forte attività elettrica tra Vibonese e Reggino
Liberato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto incastrato in una rete, il rapace è morto poco dopo. Domenico Aiello chiede a Occhiuto una riforma per rafforzare i soccorsi: «La Calabria non può più lasciare soli volontari e Cras. Servono strutture, procedure e risorse certe»
Il geologo e ricercatore Cnr lancia l’allarme sulla stagione autunnale: «Il mare è un serbatoio di energia». Nel mirino anche argini degradati, cunette ostruite, abusivismo e opere mai completate. Il problema non è solo il clima, ma una regione troppo fragile per affrontare nuove emergenze
Temperature fino a 37-38°C nelle aree interne e 32-34°C sulle coste. Da lunedì una perturbazione atlantica porterà temporali, soprattutto sul versante tirrenico, e un lieve calo termico con valori più vicini alle medie stagionali
Dai percorsi di Faggio del Re al Bosco Archiforo, passando per Mongiana, i megaliti di Nardodipace e i Cammini del Brigante: idee per trascorrere il 15 agosto lontano dalle località costiere più affollate, alla scoperta del cuore verde di un territorio magico e affascinante
Centinaia di partecipanti all’iniziativa promossa dalla Progerocarnese 2001 Aps. Tappa alla Pietra delle Armi per ripercorrere le vicende di Giuseppe Musolino, poi visita Vivaio Ariola e degustazione di prodotti tipici
VIDEO - Finalmente operativo il nuovo sistema che convoglierà le acque depurate nella condotta sottomarina. Il sindaco Romeo: «Progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. Il nostro mare mai così pulito»
Il fenomeno astronomico sarà visibile nel pomeriggio-sera del 12 agosto. Nella nostra regione la copertura sarà parziale, ma la bassa altezza del Sole sull’orizzonte renderà decisivi luogo e orario per osservarla. Ecco cosa usare per proteggere gli occhi
Quelli che appaiono come residui di un intervento di demolizione edilizia sono stati scaricati proprio sul ciglio della Sp 15 rappresentando un pericolo anche per le auto in transito. Sono lì da più di una settimana
Volontari di Retake, Insieme per il bene comune e Osservatorio Città Attiva insieme all’amministrazione comunale nel tratto tra il bivio della piscina e Colacchio. Il sindaco Romeo: «Quando la comunità si muove insieme, la città cresce davvero»
Lo storico esponente del Wwf analizza la comunicazione inviata dalla Friel-Spa a Regione e Comuni interessati dal progetto: «L’ombreggiamento dei pannelli altererebbe le qualità organolettiche del grano Rosìa». Evidenziate le criticità idrogeologiche e le interferenze con l’avifauna