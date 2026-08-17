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Ambiente

Dopo il grande caldo le prime piogge: una tromba marina al largo di Vibo

17 agosto, 2026
ULTIMA ORA
Magia astronomica

Pizzo, l’eclissi mentre il sole si tuffa nel mare vibonese: il suggestivo timelapse girato dalla spiaggia

La stella parzialmente coperto dalla Luna è tramontata sul mare prima della conclusione del fenomeno. Le suggestive immagini sono state riprese con un iPhone da Chiara De Girolamo
Redazione
Pizzo, l’eclissi mentre il sole si tuffa nel mare vibonese: il suggestivo timelapse girato dalla spiaggia\n
Parchi Marini Calabria

Mare Dentro, da Tropea scatta la svolta blu: accordo Parchi marini-Arpacal e Regia Diving  

VIDEO | La Costa degli Dei come modello di fruizione ordinata della aree protette. Il sindaco Macrì: «Usciamo dallo stereotipo balneare». Iannone: «Il mare eccellente si misura con dati certificati»
EPMR
Mare Dentro, da Tropea scatta la svolta blu: accordo Parchi marini-Arpacal e Regia Diving\n\u00A0\n
Rifiuti pericolosi

Pizzoni, eternit abbandonato in pieno centro abitato: scatta la denuncia. Il Comune interviene per rimuoverlo

Il materiale era posto a copertura di un serbatoio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Soriano. Episodio simile nei giorni scorsi a Vazzano
S. M.
Pizzoni, eternit abbandonato in pieno centro abitato: scatta la denuncia. Il Comune interviene per rimuoverlo\n
It's coming

Vibo, spettacolare tromba marina al largo: il caldo lascia spazio all’instabilità, forti temporali nelle prossime ore

VIDEO | Il vortice è comparso questa mattina davanti alla costa, proprio mentre cambia radicalmente lo scenario meteorologico dopo quasi due mesi di caldo e siccità. Tra la notte e martedì fenomeni intensi possibili nel Vibonese, con grandine e forte attività elettrica
Redazione
Vibo, spettacolare tromba marina al largo: il caldo lascia spazio all’instabilità, forti temporali nelle prossime ore\n

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Andrea, i suoi organi ridaranno la vita a sette persone

7 agosto 2026
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7 agosto 2026
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Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno

7 agosto 2026
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Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante

7 agosto 2026
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Andrea, i suoi organi ridaranno la vita a sette persone

7 agosto 2026
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Società

Il gelato in Calabria muove 60 milioni all'anno

7 agosto 2026
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Le previsioni meteo

Calabria, cambia il tempo: forti temporali e grandinate in arrivo tra lunedì notte e martedì, crollano le temperature

Dopo settimane di caldo e instabilità pomeridiana sui rilievi, una perturbazione porterà fenomeni intensi soprattutto lungo il Tirreno. Possibili grandinate e forte attività elettrica tra Vibonese e Reggino
Salvatore Lia
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L’appello

Poiana muore dopo il salvataggio a Tropea: il Wwf chiede una rete regionale per la fauna selvatica

Liberato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto incastrato in una rete, il rapace è morto poco dopo. Domenico Aiello chiede a Occhiuto una riforma per rafforzare i soccorsi: «La Calabria non può più lasciare soli volontari e Cras. Servono strutture, procedure e risorse certe»
Redazione
Poiana muore dopo il salvataggio a Tropea: il Wwf\u00A0chiede una rete regionale per la fauna selvatica\n
L’intervista

Mediterraneo bollente, Tansi avverte: «La Calabria rischia un autunno di cicloni, frane e alluvioni»

Il geologo e ricercatore Cnr lancia l’allarme sulla stagione autunnale: «Il mare è un serbatoio di energia». Nel mirino anche argini degradati, cunette ostruite, abusivismo e opere mai completate. Il problema non è solo il clima, ma una regione troppo fragile per affrontare nuove emergenze
Riccardo Montanaro
Mediterraneo bollente, Tansi avverte: «La Calabria rischia un autunno di cicloni, frane e alluvioni»\n
Le previsioni

Meteo Calabria, ultimi giorni di grande caldo: da lunedì temporali e temperature più basse

Temperature fino a 37-38°C nelle aree interne e 32-34°C sulle coste. Da lunedì una perturbazione atlantica porterà temporali, soprattutto sul versante tirrenico, e un lieve calo termico con valori più vicini alle medie stagionali
Salvatore Lia
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Le previsioni

Meteo, il caldo africano ha le ore contate: da lunedì 17 agosto temporali e temperature in calo. Ma l’afa tornerà?

Ferragosto ancora rovente, ma il tempo cambia già domenica: tra il 17 e il 19 agosto aria più fresca, temporali e un graduale ritorno delle temperature verso la media stagionale
Redazione
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Lontani dalla folla

Non solo mare, Ferragosto alternativo nel Vibonese: boschi, sentieri e luoghi nascosti, ecco la provincia meno battuta dai turisti

Dai percorsi di Faggio del Re al Bosco Archiforo, passando per Mongiana, i megaliti di Nardodipace e i Cammini del Brigante: idee per trascorrere il 15 agosto lontano dalle località costiere più affollate, alla scoperta del cuore verde di un territorio magico e affascinante
E.D.G.
Non solo mare, Ferragosto alternativo nel Vibonese:\u00A0boschi, sentieri e luoghi nascosti, ecco la provincia meno battuta dai turisti\n
Previsioni meteo

Calabria, stop al grande caldo (finalmente): allerta gialla su tutta la Regione con temporali e grandine. Ecco dove

Dopo giorni di afa e temperature elevate, aria più fresca in quota porta instabilità: fenomeni intensi attesi sui rilievi e possibili sconfinamenti sulle coste verso Jonio e Tirreno
Salvatore Lia
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Parghelia, eclissi nel tramonto sul Tirreno: le suggestive immagini del Sole “mangiato” dalla Luna

Nelle foto di una nostra lettrice tutto il fascino del fenomeno astronomico che ha coinciso con lo spettacolo quotidiano che offre la Costa degli Dei
Redazione
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Estate vibonese

Gerocarne, alla scoperta del Sentiero del Brigante: grande successo per la passeggiata ecologica patrocinata dal Parco delle Serre

Centinaia di partecipanti all’iniziativa promossa dalla Progerocarnese 2001 Aps. Tappa alla Pietra delle Armi per ripercorrere le vicende di Giuseppe Musolino, poi visita Vivaio Ariola e degustazione di prodotti tipici
Redazione
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Previsioni meteo

Calabria, il caldo africano resiste ma cambia tutto a Ferragosto: giù le temperature, temporali in agguato

Ancora valori fino a 37-38 gradi nelle aree interne, mentre sulle coste il termometro resta sopra i 33°C. Nei prossimi giorni atteso un lieve calo, con instabilità pomeridiana
Salvatore Lia
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La svolta

Entra a regime il collettamento del depuratore Silica con l’impianto di Portosalvo, Montuoro: «Mai più reflui nel Sant’Anna»

VIDEO - Finalmente operativo il nuovo sistema che convoglierà le acque depurate nella condotta sottomarina. Il sindaco Romeo: «Progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. Il nostro mare mai così pulito»
Stefano Mandarano
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Al tramonto

Eclissi solare, oggi lo spettacolo anche in Calabria: dove vederla e a che ora sarà il picco

Il fenomeno astronomico sarà visibile nel pomeriggio-sera del 12 agosto. Nella nostra regione la copertura sarà parziale, ma la bassa altezza del Sole sull’orizzonte renderà decisivi luogo e orario per osservarla. Ecco cosa usare per proteggere gli occhi
Salvatore Lia
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Regole calpestate

Nuovo scempio ambientale nel Vibonese: quintali di rifiuti speciali abbandonati a bordo strada

Quelli che appaiono come residui di un intervento di demolizione edilizia sono stati scaricati proprio sul ciglio della Sp 15 rappresentando un pericolo anche per le auto in transito. Sono lì da più di una settimana
S. M.
Nuovo scempio ambientale nel Vibonese: quintali di rifiuti speciali abbandonati a bordo strada\n
Impegno civico

Amministratori comunali, cittadini e associazioni ripuliscono la Statale 18: rifiuti e sterpaglie rimossi da uno degli ingressi di Vibo

Volontari di Retake, Insieme per il bene comune e Osservatorio Città Attiva insieme all’amministrazione comunale nel tratto tra il bivio della piscina e Colacchio. Il sindaco Romeo: «Quando la comunità si muove insieme, la città cresce davvero»
Redazione
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L’annuncio

Completato il collegamento tra il depuratore Silica e la condotta sottomarina. Montuoro: «A Vibo investiti quasi 11 milioni»

Il torrente Sant’Anna non trasporterà più a Bivona i prodotto finito dell’impianto a monte. La soddisfazione dell’assessore regionale: «Risultato epocale atteso da molto tempo»
Redazione
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Previsioni meteo

Calabria, caldo asfissiante fino a Ferragosto (e oltre): temperature fino a 39°C e afa sulle coste

L’anticiclone africano non arretra e dominerà ancora per giorni. L’umidità rende pesanti le giornate lungo il litorale, mentre sui rilievi tornano temporali, grandinate e forti fulminazioni
Salvatore Lia
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L’evento

Dalla Festa della trebbiatura di Maierato i contadini dicono “No” al fotovoltaico nei campi del grano Rosìa

VIDEO – Ribadita la contrarietà al mega-impianto sulla Piana degli Scrisi. Il presidente dell’Acm Griffo: «Chiediamo il sostegno di tutti per una battaglia che non ha colore politico»
Stefano Mandarano
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Verso il 10 agosto

Notte di San Lorenzo, l’invito del Comune: «Rifiuti nei contenitori. Lasciamo le nostre spiagge pulite»

L’assessore Miceli esorta a tenere comportamenti corretti, collaborando alla tutela della pulizia e del decoro: «Il litorale è un patrimonio di tutti, proteggerlo è una responsabilità collettiva»
Redazione
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Afa e pioggia

Ancora una domenica di caldo insopportabile in Calabria ma occhio ai temporali pomeridiani

Temperature roventi ancora in tutta la regione. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi e localmente sulle zone costiere. Per oggi allerta gialla
Salvatore Lia
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Le osservazioni

Fotovoltaico sulla Piana degli Scrisi, Paolillo (Wwf): «Le rassicurazioni dell’azienda non convincono, ecco perché»

Lo storico esponente del Wwf analizza la comunicazione inviata dalla Friel-Spa a Regione e Comuni interessati dal progetto: «L’ombreggiamento dei pannelli altererebbe le qualità organolettiche del grano Rosìa». Evidenziate le criticità idrogeologiche e le interferenze con l’avifauna
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Terremoto al Comune di Vibo, si dimette il portavoce del sindaco Gianpiero Menniti: quello strano post sulle pratiche sadomaso