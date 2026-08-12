L'eclissi solare vista dalla spiaggia di Pizzo

La nota del proponente dopo «le notizie divulgate a mezzo stampa» difende la caratteristica “agrivoltaica” del progetto. Dopo quella di Maierato arrivano le delibere di diniego di Pizzo e Filogaso. Non pervenuta Sant’Onofrio
Dalle iniziative dedicate ai più piccoli al servizio pensato per i vacanzieri in partenza, l’assessore all'Ambiente Marco Miceli e la ditta Muraca puntano sulla partecipazione dei cittadini per ridurre l'abbandono dei rifiuti e preservare il litorale
I volontari ricordano le alluvioni del 2002, 2006 e 2018 e chiedono risposte sugli interventi di pulizia, segnalando la presenza di tronchi che potrebbero ostacolare il deflusso delle acque in caso di piena
VIDEO - Finalmente operativo il nuovo sistema che convoglierà le acque depurate nella condotta sottomarina. Il sindaco Romeo: «Progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. Il nostro mare mai così pulito»
Il fenomeno astronomico sarà visibile nel pomeriggio-sera del 12 agosto. Nella nostra regione la copertura sarà parziale, ma la bassa altezza del Sole sull’orizzonte renderà decisivi luogo e orario per osservarla. Ecco cosa usare per proteggere gli occhi
Quelli che appaiono come residui di un intervento di demolizione edilizia sono stati scaricati proprio sul ciglio della Sp 15 rappresentando un pericolo anche per le auto in transito. Sono lì da più di una settimana
Volontari di Retake, Insieme per il bene comune e Osservatorio Città Attiva insieme all’amministrazione comunale nel tratto tra il bivio della piscina e Colacchio. Il sindaco Romeo: «Quando la comunità si muove insieme, la città cresce davvero»
Lo storico esponente del Wwf analizza la comunicazione inviata dalla Friel-Spa a Regione e Comuni interessati dal progetto: «L’ombreggiamento dei pannelli altererebbe le qualità organolettiche del grano Rosìa». Evidenziate le criticità idrogeologiche e le interferenze con l’avifauna
L’anticiclone africano continuerà a dominare anche nei prossimi giorni, ma oggi sono attese precipitazioni intense sulle montagne, con grandine e fulmini. Possibili sconfinamenti fino alle coste del Catanzarese
Messaggio di riconoscenza dell'amministrazione guidata da Antonio Landro al Circolo Legambiente di Ricadi per l'impegno nella protezione dei nidi e dell'ecosistema marino: «Gesto di profonda dedizione»
L’anticiclone africano insiste sulla regione da settimane: fino a 39 gradi nelle aree interne e temperature percepite anche più elevate sulle coste per via dell’umidità. Il Tirreno surriscaldato aumenta il rischio di fenomeni estremi
Sulle coste si registrano valori fino a 34 gradi ma è l’elevata umidità a far percepire un caldo più intenso: nell’area del Catanzarese jonico con picchi fino al 90-95% di umidità durante le ore notturne
Realizzato dopo l'alluvione del 2006, oggi il parco di viale delle Industrie è privo di gran parte delle sue attrezzature. L'appello di Michele Zaccaria all'amministrazione comunale: «Restituiamo ai bambini uno spazio sicuro e decoroso»