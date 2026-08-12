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Ambiente

L'eclissi solare vista dalla spiaggia di Pizzo

12 agosto, 2026
ULTIMA ORA
La nota

Fotovoltaico agli Scrisi, la Friel-Spa scrive a Comuni e Regione: «Tuteleremo le colture». La replica della Cittadella: «Precisazione irrilevante»

La nota del proponente dopo «le notizie divulgate a mezzo stampa» difende la caratteristica “agrivoltaica” del progetto. Dopo quella di Maierato arrivano le delibere di diniego di Pizzo e Filogaso. Non pervenuta Sant’Onofrio
Stefano Mandarano
Fotovoltaico agli Scrisi, la Friel-Spa scrive a Comuni e Regione: «Tuteleremo le colture». La replica della Cittadella: «Precisazione irrilevante»\n
Spiagge pulite

Vibo Marina, premi a chi raccoglie i mozziconi in spiaggia: bambini protagonisti della campagna per l'ambiente

Dalle iniziative dedicate ai più piccoli al servizio pensato per i vacanzieri in partenza, l’assessore all'Ambiente Marco Miceli e la ditta Muraca puntano sulla partecipazione dei cittadini per ridurre l'abbandono dei rifiuti e preservare il litorale
Cristina Iannuzzi
Vibo Marina, premi a chi raccoglie i mozziconi in spiaggia: bambini protagonisti della campagna per l'ambiente\n
L’iniziativa

Pizzoni, volontari ripuliscono il Cerasia prima dell'escursione: «Ora servono interventi sui torrenti»

I volontari ricordano le alluvioni del 2002, 2006 e 2018 e chiedono risposte sugli interventi di pulizia, segnalando la presenza di tronchi che potrebbero ostacolare il deflusso delle acque in caso di piena
Redazione
Pizzoni, volontari ripuliscono il Cerasia prima dell'escursione: «Ora servono interventi sui torrenti»\n
La svolta

Entra a regime il collettamento del depuratore Silica con l’impianto di Portosalvo, Montuoro: «Mai più reflui nel Sant’Anna»

VIDEO - Finalmente operativo il nuovo sistema che convoglierà le acque depurate nella condotta sottomarina. Il sindaco Romeo: «Progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. Il nostro mare mai così pulito»
Stefano Mandarano
Entra a regime il collettamento del depuratore Silica con l’impianto di Portosalvo, Montuoro: «Mai più reflui nel Sant’Anna»\n

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Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno

7 agosto 2026
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Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante

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Società

Il gelato in Calabria muove 60 milioni all'anno

7 agosto 2026
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Magia astronomica

Pizzo, l’eclissi mentre il sole si tuffa nel mare vibonese: il suggestivo timelapse girato dalla spiaggia

La stella parzialmente coperto dalla Luna è tramontata sul mare prima della conclusione del fenomeno. Le suggestive immagini sono state riprese con un iPhone da Chiara De Girolamo
Redazione
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Al tramonto

Eclissi solare, oggi lo spettacolo anche in Calabria: dove vederla e a che ora sarà il picco

Il fenomeno astronomico sarà visibile nel pomeriggio-sera del 12 agosto. Nella nostra regione la copertura sarà parziale, ma la bassa altezza del Sole sull’orizzonte renderà decisivi luogo e orario per osservarla. Ecco cosa usare per proteggere gli occhi
Salvatore Lia
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Regole calpestate

Nuovo scempio ambientale nel Vibonese: quintali di rifiuti speciali abbandonati a bordo strada

Quelli che appaiono come residui di un intervento di demolizione edilizia sono stati scaricati proprio sul ciglio della Sp 15 rappresentando un pericolo anche per le auto in transito. Sono lì da più di una settimana
S. M.
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Impegno civico

Amministratori comunali, cittadini e associazioni ripuliscono la Statale 18: rifiuti e sterpaglie rimossi da uno degli ingressi di Vibo

Volontari di Retake, Insieme per il bene comune e Osservatorio Città Attiva insieme all’amministrazione comunale nel tratto tra il bivio della piscina e Colacchio. Il sindaco Romeo: «Quando la comunità si muove insieme, la città cresce davvero»
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L’annuncio

Completato il collegamento tra il depuratore Silica e la condotta sottomarina. Montuoro: «A Vibo investiti quasi 11 milioni»

Il torrente Sant’Anna non trasporterà più a Bivona i prodotto finito dell’impianto a monte. La soddisfazione dell’assessore regionale: «Risultato epocale atteso da molto tempo»
Redazione
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Previsioni meteo

Calabria, caldo asfissiante fino a Ferragosto (e oltre): temperature fino a 39°C e afa sulle coste

L’anticiclone africano non arretra e dominerà ancora per giorni. L’umidità rende pesanti le giornate lungo il litorale, mentre sui rilievi tornano temporali, grandinate e forti fulminazioni
Salvatore Lia
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L’evento

Dalla Festa della trebbiatura di Maierato i contadini dicono “No” al fotovoltaico nei campi del grano Rosìa

VIDEO – Ribadita la contrarietà al mega-impianto sulla Piana degli Scrisi. Il presidente dell’Acm Griffo: «Chiediamo il sostegno di tutti per una battaglia che non ha colore politico»
Stefano Mandarano
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Verso il 10 agosto

Notte di San Lorenzo, l’invito del Comune: «Rifiuti nei contenitori. Lasciamo le nostre spiagge pulite»

L’assessore Miceli esorta a tenere comportamenti corretti, collaborando alla tutela della pulizia e del decoro: «Il litorale è un patrimonio di tutti, proteggerlo è una responsabilità collettiva»
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Afa e pioggia

Ancora una domenica di caldo insopportabile in Calabria ma occhio ai temporali pomeridiani

Temperature roventi ancora in tutta la regione. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi e localmente sulle zone costiere. Per oggi allerta gialla
Salvatore Lia
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Le osservazioni

Fotovoltaico sulla Piana degli Scrisi, Paolillo (Wwf): «Le rassicurazioni dell’azienda non convincono, ecco perché»

Lo storico esponente del Wwf analizza la comunicazione inviata dalla Friel-Spa a Regione e Comuni interessati dal progetto: «L’ombreggiamento dei pannelli altererebbe le qualità organolettiche del grano Rosìa». Evidenziate le criticità idrogeologiche e le interferenze con l’avifauna
S. M.
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Estate rovente

Weekend di caldo e afa in Calabria, temporali nel pomeriggio ma le temperature restano elevate

Valori fino a 38-40 gradi nelle aree più interne. A peggiorare la situazione un tasso di umidità che fa aumentare la sensazione di calore
Salvatore Lia
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Le previsioni

Allerta gialla anche oggi in Calabria, piogge nel pomeriggio ma l’afa e il caldo non molleranno

Temporali principalmente in montagna e nelle aree interne. Migliorerà a partire dal tardo pomeriggio. Temperature fino a 38 gradi
Salvatore Lia
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Ambiente

Ripristino dell’accesso alla spiaggia della Scalea a Santa Domenica di Ricadi, partono i lavori

Ordinanza del sindaco per l’interdizione del tratto di arenile demaniale marittimo. Ecco quando entreranno in vigore i divieti
G. B.
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Previsioni meteo

Caldo senza tregua e temporali, Calabria divisa in due: allerta gialla con acquazzoni e grandine, ecco dove

L’anticiclone africano continuerà a dominare anche nei prossimi giorni, ma oggi sono attese precipitazioni intense sulle montagne, con grandine e fulmini. Possibili sconfinamenti fino alle coste del Catanzarese
Salvatore Lia
Caldo senza tregua e temporali, Calabria divisa in due: allerta gialla con acquazzoni e grandine, ecco dove
Spettacolo della natura

Nidi di tartaruga marina a Parghelia, il Comune: «Lavoro eccezionale dei volontari Legambiente»

Messaggio di riconoscenza dell'amministrazione guidata da Antonio Landro al Circolo Legambiente di Ricadi per l'impegno nella protezione dei nidi e dell'ecosistema marino: «Gesto di profonda dedizione»
Redazione
Nidi di tartaruga marina a Parghelia, il Comune: «Lavoro eccezionale dei volontari Legambiente»\n
Le previsioni

Caldo estremo, temperature ancora in aumento in Calabria con punte fino a 40 gradi

Regione ancora nella morsa dell’anticiclone. Tempo stabile su tutta il territorio, attesi temporali solo in Sila
Salvatore Lia
Caldo estremo, temperature ancora in aumento in Calabria con\u00A0punte\u00A0fino a 40 gradi\n
La morsa dell’afa

Caldo senza tregua in Calabria, fino a 40 gradi e notti tropicali: anche il mare bolle e raggiunge i 31 gradi

L’anticiclone africano insiste sulla regione da settimane: fino a 39 gradi nelle aree interne e temperature percepite anche più elevate sulle coste per via dell’umidità. Il Tirreno surriscaldato aumenta il rischio di fenomeni estremi
Salvatore Lia
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Le previsioni

Il caldo non dà tregua alla Calabria ma il peggio deve ancora arrivare: ecco quando è atteso il picco

Sulle coste si registrano valori fino a 34 gradi ma è l’elevata umidità a far percepire un caldo più intenso: nell’area del Catanzarese jonico con picchi fino al 90-95% di umidità durante le ore notturne
Salvatore Lia
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L’appello

Vibo Marina, il parco giochi del Pennello nell'abbandono: i residenti chiedono la riqualificazione

Realizzato dopo l'alluvione del 2006, oggi il parco di viale delle Industrie è privo di gran parte delle sue attrezzature. L'appello di Michele Zaccaria all'amministrazione comunale: «Restituiamo ai bambini uno spazio sicuro e decoroso»
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Estate rovente

Caldo senza tregua in Calabria: weekend tra afa, picchi di 40 gradi e possibili piogge sulle Serre

Nel Cosentino si sfiorano i 40°C, mentre lungo le coste l'umidità raggiunge il 90% nelle ore notturne. Nel weekend temperature stabili e possibili temporali pomeridiani nelle zone montane
Salvatore Lia
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