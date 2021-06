Furgone contro scooter a Pizzo, pirata della strada identificato

Si sono rivelati utili gli impianti di videosorveglianza per risalire al presunto pirata della strada che venerdì ha travolto in via Nazionale a Pizzo un ragazzo di 15 anni che si trovava a bordo di uno scooter. Grazie anche ad alcune testimonianze, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura di Vibo un 58enne di Pizzo, R.G. che, dopo aver investito lo scooter con un furgone, non si è fermato per prestare soccorso. Il furgone (marca Piaggio) è stato ritrovato dai militari dell’Arma in un’autorimessa e sul mezzo – sequestrato – sarà ora la Procura ad ordinare gli esami necessari per chiarire ogni aspetto dell’incidente stradale. Il ragazzo, a seguito dello scontro, è stato scaraventato a terra riportando delle ferite ad un braccio giudicate guaribili in venti giorni.