Parghelia, ignoti danneggiano la camera di distribuzione: paese senz’acqua

Dura reazione del sindaco Landro: «Nessuno pensi di intimidire questa amministrazione. Andremo avanti per la nostra strada»

«Nella serata di ieri ignoti, in totale spregio dei diritti della comunità, degli ospiti-turisti, delle attività ricettive, piccole e grandi del nostro territorio, con atteggiamenti malavitosi e ndranghetisti, assolutamente contrari alla cultura della nostra comunità e del nostro modello amministrativo, hanno sabotato la “camera di distribuzione” della rete idrica comunale». Lo rende noto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Landro, con un post sulla pagina social dell’ente.

Il paese è dunque rimasto alcune ore senz’acqua. «Il danno alla comunità – è scritto ancora nel testo del post – è stato enorme, nessuno però pensi di intimidire questa amministrazione e questo sindaco. Andremo avanti per la nostra strada con determinazione e coraggio. Questo si sappia. Il problema, che ha causato la momentanea interruzione dell’erogazione dell’acqua, è stato comunque prontamente risolto dalla ditta di manutenzione del Comune». Il sindaco Landro questa mattina si è recato presso la caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia.