Incidente tra Vibo e Vena, un ferito nello scontro tra moto e auto

Incidente stradale lunga la statale 18 tra Vibo Valentia e la frazione Vena Superiore. Per cause ancora in corso di accertamento uno scooterone alla cui guida si trovava un giovane si è schiantato con una Fiat Panda. Ad avere la peggio il conducente della moto che è stato soccorso dai sanitari del 118 per alcune ferite alla gamba . Ai fini precauzionali il giovane è stato trasferito in ospedale a Vibo. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità si è portata la polizia. Si registrano rallentamenti al traffico, con la carreggiata in direzione Vibo al momento chiusa.