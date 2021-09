Rinascita Scott: al via la seconda stagione del format sul maxi processo – Video

frameborder="0" allowfullscreen="">



Dalle 21.30 sul canale 19 (LaC Tv) e in diretta streaming anche su Ilvibonese.it la prima puntata della nuova edizione della trasmissione condotta da Pietro Comito, con gli interventi di Pino Aprile in collegamento. Ospiti in studio Giuseppe Baldessarro, Marco Cribari e Corrado De Rosa.

Si inaugura così la seconda stagione di uno dei programmi di punta dell’emittente del gruppo editoriale Diemmecom. Dedicato al maxiprocesso in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme, il format indaga anche sulle correlazioni tra questo storico procedimento giudiziario ed altre indagini e processi che hanno riscritto recentemente la storia, criminale e giudiziaria, non solo italiana. Interverrà in collegamento il direttore di LaC News24, Pino Aprile.



I racconti dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni agli atti, le interviste, le accuse, ma anche il diritto degli imputati a difendersi. Se ne discuterà con gli ospiti in studio e in collegamento esterno. Nel corso della puntata sarà tracciato il profilo del principale imputato del processo, ovvero Luigi Mancuso di Limbadi, e sarà schematicamente rappresentata l’organizzazione interna della ‘ndrangheta, con i suoi livelli ed i suoi gradi (le cosiddette “doti”). Saranno mostrati “pizzini” e formule di affiliazione, trattando poi la psicologia della mafia e le condizioni di detenzione nelle carceri.



Ospiti il giornalista di Repubblica Giuseppe Baldessarro, il garante dei detenuti per la Calabria Agostino Siviglia, il giornalista del Quotidiano del Sud Marco Cribari e lo psichiatra, saggista e scrittore Corrado De Rosa.