Rinascita Scott, a Cosenza tre collaboratori contro Pietro Giamborino: «Era uno dei nostri»

Il Tribunale di Cosenza

E’ servita alla pubblica accusa (Dda di Catanzaro) per delineare la figura dell’ex consigliere regionale del Pd, Pietro Giamborino, l’udienza dinanzi al Tribunale collegiale di Cosenza di un troncone del processo Rinascita Scott che ha registrato la deposizione di tre importanti collaboratori di giustizia vibonesi: Raffaele Moscato, Bartolomeo Arena ed Andrea Mantella. Ed è saltato fuori anche il nome dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro (eletto nel 2020 con la lista “Santelli presidente” e non ricandidato nelle ultime regionali), non imputato. Gli imputati sono infatti: Nicola Adamo, 65 anni, di Cosenza, ex assessore regionale del Pd (difeso dagli avvocati Ugo Celestino e Fabio Viglione); Pietro Giamborino, 65 anni, di Piscopio (frazione di Vibo Valentia), anche lui ex consigliere regionale del Pd (avvocati Anselmo Torchia e Vincenzo Belvedere); Giuseppe Capizzi, 35 anni, di Maletto (Ct), difeso dagli avvocati Vincenzo Mellea e Vladimir Solano; Filippo Valia, 40 anni, di Vibo Valentia (difeso dagli avvocati Giosuè Monardo e Vincenzo Gennaro). La competenza territoriale del Tribunale di Cosenza è data dal fatto che i reati per i quali si trovano a giudizio portano quali luoghi di commissione i centri di Cosenza, Altilia e Grimaldi.



Gli imputati devono rispondere del reato di traffico di influenze illecite, introdotto dal legislatore per punire tutte quelle condotte prodromiche rispetto alla commissione effettiva del fatto corruttivo vero e proprio, reprimendo quindi pure quelle condotte classificabili come meri accordi preliminari al reato.

Pietro Giamborino, esponente politico del Pd, è stato consigliere comunale a Vibo dal lontano 1994 con il Partito popolare (Ppi), poi consigliere provinciale dal 1995, quindi presidente del Consiglio provinciale con la Margherita, poi assessore alla Provincia di Vibo (con deleghe al bilancio ed alle finanze), infine consigliere regionale dal 2005 al 2010 con la Margherita e poi ancora consigliere regionale dal 3 maggio 2013 al 24 novembre 2014 in quota Pd, ex amministratore delegato della società “Vibo Sviluppo” e già candidato a sindaco di Vibo nelle primarie del centrosinistra del 2015. [Continua in basso]

Moscato su Giamborino

Raffaele Moscato

«C’erano indicazioni nel sostenerlo da parte del clan di Piscopio, come mi disse Rosario Battaglia. Pietro Giamborino – ha dichiarato Raffaele Moscato che del clan dei Piscopisani era il killer ed uno degli esponenti apicali – fu votato da centinaia di persone a Piscopio, io ad esempio prendevo i miei parenti e i miei amici e indicavo la persona da sostenere, senza pagare nulla. Giamborino era un malandrino, lo so perché io stesso sono stato battezzato e quindi conosco i nomi di tutti i malandrini. I voti a Pietro Giamborino li hanno raccolti i Piscopisani. Lo abbiamo fatto eleggere noi e lui si metteva a disposizione per gli appalti. Chi prendeva l’appalto era consapevole che una parte delle somme dovevano andare alla cosca. Pietro Giamborino è andato di notte a casa di Rosario Battaglia per festeggiare le elezioni con una bottiglia di champagne. Grazie a Pietro Giamborino due parenti strette di Rosario Battaglia sono state ‘sistemate’: una in uno studio legale e l’altra un centro commerciale. Tutta Piscopio ha votato Giamborino. Quando abbiamo letto con Rosario Battaglia un’intervista di Pietro Giamborino contro la ‘ndrangheta, lo stesso Rosario Battaglia con si è messo a ridere a crepapelle perché sapevamo che lui era battezzato nel locale di ‘ndrangheta di Piscopio da una vita. Rosario Battaglia lo sapeva perché era al vertice dei nuovi Piscopisani, mentre a capo dei ‘vecchi’ Piscopisani c’era lo zio di Giamborino. Giovanni Battaglia, fratello di Rosario, oltre a trafficare stupefacenti e gestire bische clandestine si era adoperato per raccogliere i voti per Giamborino. Io invece ho indicato a mia madre, alle mie sorelle, ai miei cugini ed ai miei parenti di votare per lui, ma io non ho mai votato perché sono un convinto astensionista. Negli appalti Pietro Giamborino ha sempre favorito il clan dei Piscopisani, orientava i lavori pubblici verso ditte vicine al nostro clan perché eravamo stati noi a farlo votare. Avevamo imposto noi di dare a lui il voto, non era libera la scelta, lui di conseguenza era a disposizione, non era una vittima ma era un malandrino. A Piscopio non prendi voti così, non si parla di una votazione spontanea ma di una imposizione».

Bartolomeo Arena su Giamborino

Pietro Giamborino

«Pietro Giamborino era un uomo d’onore – ha riferito Bartolomeo Arena – ed era sostenuto da quasi tutte le cosche. Pietro Giamborino è un politico che ha iniziato la propria carriera al Comune di Vibo, per poi passare alla Provincia di Vibo e infine alla Regione con i voti delle cosche. Ricordo di avergli fatto visita nel 2003 insieme a mio zio Domenico Camillò perché a mio zio serviva trovare un lavoro per il figlio Michele e Giamborino, che aveva lo studio a Vibo in piazza Morelli, si è messo a disposizione e trovò il lavoro a mio cugino in una ditta di porte blindate. I Giamborino li conosco tutti come malandrini, come affiliati alla ‘ndrangheta. Mio zio mi disse che Pietro Giamborino è un uomo d’onore della società di Piscopio. Anche mio nonno Vincenzo Pugliese Carchedi li conosceva e da Pietro Giamborino ha ottenuto un posto di lavoro per un mio cugino. Pietro Giamborino ricambiò così il favore che gli aveva fatto mio nonno evitandogli, con le sue amicizie, di fare il militare. Anche in tale occasione mi è stato esplicitamente spiegato che il noto politico Giamborino era un uomo d’onore e tutti lo rispettavano come tale. I voti a lui li ha sempre portati la ‘ndrangheta vibonese, lo sostenevano tutti e lui era una garanzia per la ‘ndrangheta. Uno ‘ndranghestista è per sempre, come i diamanti. Per almeno quindici anni è stato un politico molto influente sul territorio». [Continua in basso]