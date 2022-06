Soriano, denunciate due persone per il furto di 50 quintali di legna

I carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno individuato i presunti autori del furto di 50 quintali di legna commesso ai danni di un imprenditore agricolo della zona.

I due, allo stato indagati per furto aggravato, si sarebbero introdotti di notte nella proprietà privata della vittima e avrebbero sottratto il legname dal ricovero dove era accatastato in attesa della vendita. Sono stati individuati grazie ad un sistema di videosorveglianza installato in zona dai carabinieri al fine di prevenire e monitorare – in seguito a svariate denunce e segnalazioni – furti di legname e tagli abusivi di alberi secolari. Una volta individuati, i due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.