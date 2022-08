Marijuana in casa, un arresto ad Acquaro

Un piccolo “laboratorio” per il taglio ed il confezionamento di marijuana è stato scoperto dalla Squadra Mobile di Vibo e dai poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno al termine di una perquisizione ad Acquaro. In arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è finito Francesco Sorleto, del luogo. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 21 grammi di marijuana già suddivisa in tre involucri che Sorleto avrebbe cercato di nascondere nella spazzatura per confondere il fiuto del cane antidroga della polizia. Nello scantinato dell’abitazione dell’arrestato è stato scoperto il piccolo “laboratorio” con diverse buste sottovuoto con sopra riportato la cifra “250”, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale