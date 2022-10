Omicidio Lisa Gabriele in Calabria: clamorosa svolta nelle indagini. Arrestato un ex poliziotto

Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale, è stato arrestato per l’omicidio “doloso premeditato, aggravato dai futili motivi e in concorso con altro soggetto allo stato ignoto” della 22enne Lisa Gabriele, avvenuto il 7 ottobre del 2005 a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.

La Drammatica vicenda. La vittima venne trovata in un bosco con accanto al corpo degli psicofarmaci, una bottiglia di whisky e un biglietto di addio. Ma l’allora ventenne, come si apprenderà subito dopo, non si era suicidata, contrariamente a quanto manifestava il ritrovamento del corpo e lo scenario in cui esso era stato “collocato”. L’esame autoptico, infatti, rivelò subito che la ragazza era stata soffocata e in un luogo diverso rispetto a quello del ritrovamento. Anche il biglietto d’addio, su cui si effettuò una perizia calligrafica, risultò scritto da un’altra persona. Clamorosa la svolta delle indagini a distanza di 17 anni dall’omicidio della Cosentina Lisa Gabriele, che ha condotto all’arresto dell’ex agente, oggi 50enne, accusato, inoltre, anche di spaccio e cessione di marijuana nei confronti del figlio. [Continua in basso]

Il caso riaperto. Archiviato dopo le prime indagini nell’ottobre del 2009, è stato riaperto nell’ottobre del 2018, quando alla Procura di Cosenza è pervenuto un esposto anonimo nel quale si ripercorreva la vicenda della morte di Lisa Gabriele e venivano indicati particolari veritieri noti soli agli inquirenti, che hanno così effettuato ulteriori acquisizioni documentali, una lunga serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, plurime escussioni di persone informate sui fatti e nuove consulenze medico legali attraverso la riesumazione del cadavere della vittima.