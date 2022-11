Omicidio De Pietro a Piscopio, Bartolomeo Arena: «Lo uccise Rosario Fiorillo per ripristinare l’onore della famiglia»

Deposizione del collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro (presidente il giudice Alessandro Bravin) nel processo che mira a far luce sull’omicidio di Antonio De Pietro di Nicotera, impiegato della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, freddato a colpi di pistola nei pressi del cimitero di Piscopio l’11 aprile 2005. Sul bando degli imputati ci sono Rosario Battaglia, 38 anni, e Michele Fiorillo, 36 anni, alias “Zarrillo”, entrambi di Piscopio.



Bartolomeo Arena – prima elemento del clan dei Pardea di Vibo e poi alla guida insieme a Salvatore Morelli, Domenico Macrì e Francesco Antonio Pardea di un autonomo gruppo – nel corso del suo esame condotto dal pm della Dda di Catanzaro, Andrea Buzzelli – ha confermato in aula (collegato in videoconferenza da una località segreta) quanto in parte dichiarato all'avvio della collaborazione.

Francesco Antonio Pardea

“Salvatore Morelli e Francesco Antonio Pardea che facevano parte del mio gruppo – ha spiegato Arena – avevano buonissimi rapporti con i Piscopisani, quindi parliamo dei Battaglia, dei Galati, dei Fiorillo, con Mimmo Bonavota di Sant’Onofrio, con il gruppo di Stefanaconi capeggiato da Emilio Bartolotta, con gli Emanuele, Maiolo, delle Preserre e nello specifico di Gerocarne ed Acquaro. Poi buonisssimi rapporti con il gruppo Mantino-Tripodi. I rapporti con i Piscopisani erano datati perché Morelli si è cresciuto con i Piscopisani, perché lui ha il padre che è di Vibo, Ma la mamma di Salvatore Morelli era di Piscopio e quindi per metà Morelli era di Vibo – ha aggiunto il collaboratore – per metà di Piscopio e lui si è cresciuto con Michele Fiorillo, detto Zarrillo, con Rosario Battaglia, ed era come fosse uno dei Piscopisani. Morelli aveva il nonno che dimorava a Piscopio e lui andava sempre dal nonno e quindi aveva un’amicizia fraterna con Fiorillo e Battaglia, si era cresciuto con loro. Poi lui è stato rimpiazzato nella ‘ndrangheta di Vibo, altrimenti i Piscopisani l’avrebbero voluto con loro. E Salvatore Morelli già aveva fatto delle azioni criminali con il gruppo dei Piscopisani ancor prima che si formasse il gruppo riconosciuto dal Crimine di Polsi”.

Morelli e le azioni di sangue per conto dei Piscopisani

Salvatore Morelli

Bartolomeo Arena svela quindi alcuni particolari su fatti di sangue rimasti impuniti. "Salvatore Morelli ha partecipato insieme ai Piscopisani al tentato omicidio dei fratelli Bellissimo, che sono di Sant'Angelo di Gerocarne e sono pure loro una famiglia di 'ndrangheta, perché avevano avuto una discussione con i Battaglia. Uno di questi Bellissimo aveva fatto un apprezzamento verso una donna dei Battaglia e quindi c'è stata una discussione, sono andati alle mani e successiamente li hanno sparati, li hanno prsi a fucilate. Salvatore Morelli faceva parte di questo gruppo di fuoco, aveva partecipato con loro, talmente era legato con i Piscopisani. Era talmente legato ai Piscopisani che quando a Vibo abbiamo rimpiazzato nella 'ndrangheta qualche ragazzo, Morelli – ha svelato ancora Bartolomeo Arena – ha messo il nome di qualche piscopisano nelle copiateper una questione di rispetto. Mettevamo nelle copiate pure persone non di Vibo come Emilio Bartolotta di Stefanaconi, Salvatore Bonavota di Sant'Onofrio, Gregorio Niglia di Briatico. Salvatore Morelli sapeva tutto dei Piscopisani perché loro non avevano segreti con lui e lui non ne aveva con loro. Francesco Antonio Pardea era legatisimo a Salvatore Morelli, come due fratelli di sangue".