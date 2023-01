Bartolomeo Arena accusa Francesco Mancuso, fra agguati, contrasti con gli zii, fiction e discoteche

Francesco Mancuso

Ha delineato anche il ruolo e gli interessi di Francesco Mancuso, fra i principali imputati del processo Petrol Mafie, il collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena che ha deposto dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. E non sono mancati i retroscena. “Francesco Mancuso, detto Tabacco, è il fratello di Giuseppe Mancuso, detto ‘Mbroglia, e fa parte dell’articolazione dei nipoti. E’ un soggetto inserito nei contesti criminali della sua famiglia, ha subito un agguato dove ha perso la vita il boss del Poro, Lele Fiamingo. Francesco Mancuso era in particolari contatti, per quanto riguarda la zona mia di provenienza, con la famiglia Barba, nella persona di Vincenzo Barba detto Il Musichiere. Di Francesco Mancuso sapevo che era in discordia con diversi suoi parenti, soprattutto gli zii, perché stesso lui faceva danneggiamenti verso gli zii, in particolare verso Pantaleone Mancuso detto Vetrinetta, e comunque non andava molto d’accordo. Con l’uscita dal carcere di Luigi Mancuso – ha affermato Bartolomeo Arena – queste cose all’interno della famiglia sono state per lo più sistemate”. [Continua in basso]

Francesco Mancuso, la fiction ed i Comito

La fiction Rai “Gente di Mare”

“Sino a fine anni ’90 – ha continuato il collaboratore – Francesco Mancuso si accompagnava con dei miei compaesani, che erano i fratelli Gaetano e Costantino Comito, perché avevano interessi in diverse discoteche. Infatti la discoteca Rebus, di Santa Domenica di Ricadi, era di proprietà di Ciccio Mancuso. Anche su Tropea so che lui aveva messo le mani pure sulla serie televisiva Gente di Mare che si girava a Tropea. Era Ciccio Tabacco che se la vedeva, nel senso che era lui che ci mangiava su quella fiction. Ho saputo ciò – ha spiegato Arena – sia dai Barba che da persone del mio gruppo, come Pardea ed altri quando sono usciti dal carcere. Tutte queste notizie erano note nell’ambiente carcerario perché in carcere le cose di fuori le sanno prima. Anche Antonio Grillo di Vibo, detto Totò Mazzeo, mi parlò di Ciccio Mancuso, detto Tabacco”.

Arena convocato da Ciccio Tabacco

Vincenzo Barba

Bartolomeo Arena nel corso del suo esame è così passato a raccontare un episodio che l’ha isto direttamente convocato da Francesco Mancuso, detto Tabacco. “Poi lo so pure in prima persona, perché una volta ho avuto una discussione con un uno di questi fratelli Comito, che si chiama Costantino Comito, che oggi fa l’attore, e mi ricordo che venni convocato da questo Ciccio Tabacco. Quando questo Costantino Comito mi venne a dire: “Sai che ti vieni a fare un giro con me” quando eravamo sulla moto io gli dissi: “Dove stiamo andando?” – “Ti vuole parlare Ciccio” – “Quale Ciccio?” – “Ciccio Mancuso”. Io – ha affermato Bartolomeo Arena – allora sono sceso subito dalla moto al volo e ho detto a Costantino Comito: “Vai a quel paese tu e lui, che io non vengo a nessuna parte”. Poi – fra il ’92 e il ’94 il fatto l’ha aggiustato Vincenzo Barba, detto il Musichiere. Io non sono andato da Mancuso perché sapendo che tipo era Francesco Mancuso, sarei andato certo a prendermi qualche schiaffo da lui.

In seguito mi è venuto a trovare Vincenzo Barba dicendomi che era tutto a posto e che Mancuso voleva solo parlarmi, ma io non mi sono fidato perché purtroppo sulla mia pelle avevo già ricevuto del male negli anni Ottanta da questi soggetti”. Gaetano e Costantino Comito non figurano fra gli indagati. [Continua in basso]