Petrol Mafie: la deposizione di Arena fra omicidi impuniti, i clan di Piscopio e gli imprenditori

Deposizione del collaboratore di giustizia, Bartolomeo Arena, nel processo Petrol Mafie in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Un esame che è servita alla pubblica accusa – la Dda di Catanzaro – per delineare i legami di alcuni imputati con la c.d. “Società di ‘ndrangheta” di Piscopio.

“A Piscopio c’è stata sempre una società di ‘ndrangheta sin dagli anni Sessanta – ha esordito Arena – perché mi ricordo che mio nonno era già all’epoca in contatti con tutti, con Fiore Giamborino, con Lele Patania, con Francesco D’Angelo detto Ciccio Ammaculata. Infatti Francesco D’Angelo, quando è uscito, mi pare per un omicidio, la richiesta di lavori l’ha fatta fare per lui mio nonno, Vincenzo Pugliese Carchedi. Mio nonno era legatissimo con Fiore Giamborino, pure con Lele Patania e pure con Francesco D’Angelo. Poi c’erano i contatti con tutti gli altri, Lo Giudice, i Piperno, tutti nella società di ‘ndrangheta di Piscopio. Questo gruppo di ‘ndrangheta negli anni Ottanta aveva avuto dei problemi e per un periodo si era diviso tra Piscopio di sopra e Piscopio di sotto, in quanto c’erano delle ostilità tra queste due fazioni che erano culminate pure con degli omicidi, dei tentati omicidi e mi pare anche una lupara bianca. Se non sbaglio – ha ricordato Arena – sparì uno dei Patania e ci fu il tentato omicidio di Domenico La Bella, detto Micu Revolver, oltre al tentato omicidio di Giuseppe Cirianni. E poi anche l’omicidio di Michele Carnovale. C’era stato pure l’omicidio di Mario Fiorillo, detto Pelle, e di un altro che si chiamava Artusa, che era in contrapposizione ai Piscopisani di sopra, ovvero i Giamborino. Nei Piscopisani di sotto c’erano invece i Piperno e i Cirianni che avevano ospitato durante la latitanza Peppe Mancuso, detto ‘Mbrogghia. [Continua in basso]

Antonio Mancuso

Nei Piscopisani di sopra sicuramente possiamo distinguere i Lo Giudice, Antonio e Giovanni, i Fiorillo, Lele Patania, i Giamborino e Nino Sartan che si chiama Nino Cutrullà, Domenico La Bella, Pino Fiorillo che è il padre di Michele Fiorillo e poi altri che adesso mi sfuggono. Per Cirianni mi riferisco a Peppe Cirianni, mentre per Piperno mi riferisco a Michele Piperno che chiamano tutti “Luzzu u Tanguni”. Per Giamborino mi riferisco a Fiore Giamborino che sarebbe il padre di Giovanni Giamborino e di Michele Giamborino, e poi c’era pure Pietro Giamborino, il politico, che era rimpiazzato, che era stato fatto picciotto in quel corpo di società. Della composizione di tale gruppo di Piscopio ho saputo da mio nonno, Vincenzo Pugliese Carchedi, che all’epoca aveva rapporti con tutti, con i Mancuso, con Francesco Mancuso, Antonio Mancuso, Peppe Mancuso, e a Piscopio in particolare con Francesco D’Angelo, detto Ciccio Ammaculata, con Lele Patania e Fiore Giamborino”.

La fine delle ostilità a Piscopio fra le due fazioni

L’omicidio di Mario Fiorillo, all’epoca di 42 anni, avvenuto in via Mesima a Piscopio, risale al 14 novembre 1990 ed è stato ucciso unitamente ad Antonio Artusa di anni 25, entrambi assassinati a colpi di arma da fuoco ad opera di ignoti. Due delitti rimasti impuniti. Secondo Bartolomeo Arena, dopo tali fatti di sangue, unitamente al tentato omicidio di Peppe Cirianni ed all’omicidio di Michele Carnovale, le ostilità fra i due gruppi di Piscopio sarebbero cessate. “A quel punto – ha svelato il collaboratore – i Cirianni e i Piperno rimasero più legati a Peppe Mancuso, detto ‘Mbroghja”, e a Damiano Vallelunga di Serra, mentre i Piscopisani di sopra si avvicinarono tantissimo ai Fiarè di San Gregorio d’Ippona e quindi pure ad altri dei Mancuso, perché ad esempio i Giamborino erano molto legati ai Mancuso della generazione degli undici, in quanto ricordo che negli anni novanta i Giamborino avevano una concessionaria di macchine in società cin Luni Mancuso, detto Vetrinetta”. [Continua in basso]