Bartolomeo Arena e la ‘ndrangheta a Piscopio, dalla vecchia società al nuovo locale

Michele Fiorillo

Dallo schiaffo ad un Mancuso alle difese di Bartolomeo Arena da parte di Rosario Battaglia in piazza Municipio a Vibo sino ai componenti della vecchia società di ‘ndrangheta di Piscopio. C’è anche questo nella deposizione del collaboratore di giustizia, Bartolomeo Arena, che ha deposto nel processo per l’omicidio di Antonio De Pietro di Nicotera, impiegato della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, freddato a colpi di pistola nei pressi del cimitero di Piscopio l’11 aprile 2005. Sul banco degli imputati ci sono Rosario Battaglia, 38 anni, e Michele Fiorillo, 36 anni, alias “Zarrillo”, entrambi di Piscopio. “Il gruppo conosciuto come Piscopisani – ha affermato il collaboratore – erano tutti ragazzi e io li conoscevo da quando erano minorenni, erano già ragazzi che si facevano valere, avevano gli attribuiti, perché onestamente il fegato 1’avevano in quel contesto criminale. Michele Fiorillo, detto Zarril1o, per esempio, aveva dato pure uno schiaffo a uno dei Mancuso, faccio un esempio. Erano ragazzi che non avevano paura di nessuno. Poi si erano affacciati pure per quanto riguarda il traffico di droga e poivia via sono cresciuti, anche a livello ‘ndranghetistico. Avevano rapporti sempre con Francesco Antonio Pardea e con Salvatore Morelli per quanto riguarda la droga e se non erro hanno fatto pure insieme una volta un grosso furto di marijuana”. [Continua in basso]

Quindi il racconto sulla conoscenza diretta da parte di Bartolomeo Arena di alcuni fra i Piscopisani: “Io ai Piscopisani nelle persone di Rosario Battaglia, Rosario Pulcino, Michele Fiorillo, li conoscevo molto prima e li ho conosciuti a prescindere da Pardea e da Morelli. Perché io frequentavo tantissimo Fortunato Mantino, che sarebbe lo zio di Rosario Battaglia e di Rosario Pulcino, perché la moglie di Fortunato Mantino, che era uno ‘ndranghetista, poi purtroppo nel tempo si è ammalato, oggi non so se sia in vita o meno, lui era sia lo zio di Rosario, di tutti e due, Rosario Battaglia e Rosario Fiorillo, perché la moglie di Fortunato Mantino è una Fortuna e quindi di conseguenza è la sorella sia della mamma di Rosario Battaglia, sia della mamma di Rosario Fiorillo, detto Pulcino ed è anche suocero di Salvatore Tripodi, della cosca di Porto Salvo. Li conoscevo da minorenni io. Perché quando c’era un compleanno della moglie di Fortunato Mantino, a me spesso mi invitavano alle feste di compleanno. Quindi li ho conosciuti proprio a livello di amicizia. Fortunato Mantino è una conoscenza prima che con me, della mia famiglia e basti pensare che la mamma di Fortunato Mantino e un fratello o una sorella dimoravano a Vimercate, in provincia di Milano e lì c’era pure mio zio che addirittura faceva parte del Locale all’epoca di Vimercate. Perché c’era una società di ’ndrangheta pure a Vimercate.



A Rosario Battaglia e a Rosario Fiorillo li conosco da almeno vent’anni. E poi tramite loro ho conosciuto pure a Michele Fiorillo, Zarrillo. Erano cresciuti insieme Michele Fiorillo, Zarrillo, Rosario Battaglia, Rosario Fiorillo detto Pulcino, il fratello Enzo Fiorillo, che chiamano Bim Bum Bam, i La Bella, tipo Benito La Bella, erano tutti ragazzi che si erano cresciuti insieme, da piccolissimi. Li vedevo proprio, li conoscevo questi ragazzi, perché poi io li incontravo. Dopo che ci vedevamo a queste feste, con Rosario Battaglia addirittura cantavamo al karaoke io, lui, Orazio Mantino, suo cugino, quindi li conoscevo benissimo”.

Battaglia prende le difese di Arena

“Rosario Battaglia – ha ripreso il racconto Bartolomeo Arena – era quello che ho rispettato di più di tutti e con il quale c’erano più rapporti. Era talmente era stretto il rapporto di amicizia tra me e Rosario Battaglia, che una volta Rosario Battaglia per me in Piazza Municipio si è bisticciato con i fratelli Greco di Sant’Onofrio solo perché sapeva che già negli anni passati io ero stato in carcere proprio perché avevo sparato a questi Greco. Questo per dirvi 1’amicizia che c’era tra me e Rosario Battaglia. E questo è inedito perché mi pare che non l’ho detta mai questa cosa. Oggi sono un collaboratore, però prima non ci possiamo dimenticare di come erano le cose”. [Continua in basso]