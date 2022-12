Tragico incidente a Rosarno, muore una donna: feriti i due figli

Una 52enne è morta e due ragazzi sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto allo svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, l’autovettura con a bordo la madre e i suoi due figli è entrata in collisione con un mezzo pesante. L’impatto è stato purtroppo fatale alla donna, che è deceduta sul colpo, mentre sono rimasti feriti i due ragazzi. Sul posto stanno le squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi e Polistena, che hanno provveduto a liberare gli occupanti dalle lamiere accartocciate a causa dell’impatto.

