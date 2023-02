Danneggiamento a ditta di Maierato, indagano i carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia per fare luce sulla denuncia in ordine ad un danneggiamento a colpi d’arma da fuoco nella zona industriale di Maierato. Ad essere presa di mira, stando alla denuncia, l’azienda Meg srl dei Farfaglia dove il titolare ha rilevato la presenza di fori in una delle serrande in disuso. Nella zona circostante – località Casalinuovo – non sono stati rinvenuti bossoli. I danni sono ancora in corso di quantificazione.

